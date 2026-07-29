«دي بي ورلد» تفتتح أول منشأة تخزين لخدمة متعاملين متعددين في السعودية



الرياض (الاتحاد)

بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تشغيل أول مستودع متعدد المتعاملين للخدمات اللوجستية المتكاملة والمقدمة من أطراف ثالثة في المملكة العربية السعودية، موسّعةً بذلك قدرات التخزين والتوزيع المتاحة للشركات التي تخدم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية الآخذة في النمو في المملكة.

تقع المنشأة في حي المشاعل الواقع في منطقة السلي جنوب الرياض، وتمتد على مساحة 15 ألفاً و250 متراً مربعاً، وتوفر أكثر من 17 ألف موقع لتخزين المنصات، إلى جانب خدمات تخزين وإدارة وتوزيع مخزون قابلة للتوسع، يقدّمها مزوّد واحد متكامل للخدمات اللوجستية.

يأتي افتتاح المنشأة وفق بيان صدر عن «دي بي ورلد»، في وقت تواصل فيه المملكة العربية السعودية تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التوريد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعزّز الطلب المتنامي على خدمات لوجستية حديثة وحلول متطورة للتخزين والتوزيع في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية.

وتتيح المنشأة للمتعاملين وصولاً مباشراً إلى ممرات النقل الرئيسية التي تربط أنحاء المملكة العربية السعودية بمنطقة الخليج الأوسع، ويمكن، بفضل عملها كمستودع غير خاضع لنظام الإيداع الجمركي، نقل البضائع المخلّصة جمركياً مباشرة إلى السوق المحلية، بما يسهم في تقليص أوقات التسليم وتعزيز توافر المخزون.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية، إن سلاسل التوريد تتطلب اليوم مرونة أكبر، ورؤية أوضح، وسرعة أعلى، وإن هذه المنشأة تتيح للمتعاملين الاستفادة من خدمات تخزين وتوزيع قابلة للتوسع، تساعدهم على تحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة تنفيذ الطلبات، والاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الطلب في السوق.

وأضاف: «نعزّز من خلال توسيع نطاق حضورنا اللوجستي في الرياض، قدرتنا على خدمة المتعاملين في أنحاء المملكة، والإسهام في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي على امتداد أراضيها».

بدوره قال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، إن المملكة العربية السعودية تُعد من أسرع أسواق الخدمات اللوجستية نمواً في المنطقة، وبوابة رئيسية للتجارة الإقليمية، لافتاً إلى أن المتعاملين يتطلعون، مع ازدياد تكامل سلاسل التوريد في منطقة الخليج، إلى شركاء قادرين على ربط خدمات التخزين والنقل والموانئ والتوزيع ضمن شبكة واحدة متكاملة.

وأضاف أن هذه المنشأة تعزّز نطاق عمليات «دي بي ورلد» اللوجستية الإقليمية، وترفع قدرتها على دعم حركة البضائع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والأسواق العالمية على نطاق أوسع.

وصُمم المستودع لدعم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية والسيارات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الآخذة في النمو في المملكة، حيث يوفّر خدمات التخزين وإدارة المخزون وتجميع شحنات الواردات والتوزيع، كما يمكن تهيئة مناطق التخزين لتوفير ظروف خاضعة للتحكم في درجات الحرارة بالتوازي مع تنامي طلب المتعاملين، بما يمنح مزيداً من المرونة للمتعاملين ذوي الاحتياجات المتخصّصة في سلاسل التوريد.

وتتكامل منشأة الرياض مع عمليات «دي بي ورلد» اللوجستية القائمة في الدمام، وتمثل محطة بارزة جديدة على مسار تطوير شبكة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية، تربط الموانئ والنقل البري والتخزين والتوزيع في أنحاء المملكة العربية السعودية، كما تأتي امتداداً لاستثمارات «دي بي ورلد» المتواصلة في المملكة، والتي تشمل توسعة محطة الحاويات الجنوبية في جدة، إلى جانب مشروع تطوير مجمع جدة اللوجستي، المُعلن عنه سابقاً بقيمة 250 مليون دولار والممتد على مساحة 415 ألف متر مربع، ليكون أكبر منشأة متكاملة من نوعها في المملكة.

