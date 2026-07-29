تعاون بين «راكز» و«كونترول ريسكس» لتطوير إطار شامل لتعزيز رفاه العمال



رأس الخيمة (الاتحاد)

وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية مع شركة «كونترول ريسكس الشرق الأوسط المحدودة»، بهدف تطوير إطار عمل شامل يهدف إلى الارتقاء برفاهية العمّال وتحسين جودة حياتهم وتعزيز معايير سكنهم بالمنطقة الاقتصادية.

تعكس هذه المبادرة التزام «راكز» بتعزيز أعلى معايير السلامة والصحة والرفاهية في مساكن العمّال، إلى جانب دعم أصحاب الأعمال في تبنِّي أفضل الممارسات التي تسهم في رفع مستوى رضا القوى العاملة وتحقيق نمو مستدام للأعمال.

وقّع الاتفاقية في المقر الرئيسي لـ«راكز» كلٌّ من الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية بـ«راكز»، والدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة كونترول ريسكس.

وبموجب هذه الشراكة ستعمل شركة كونترول ريسكس بشكل وثيق مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة التابعة لـ«راكز» لإجراء تقييم شامل لممارسات سكن العمّال ومقارنتها بأفضل الممارسات المتّبعة إقليمياً ودولياً، علاوةً على التواصل مع الجهات المعنية لإعداد إطار عمل متكامل يُشكّل خريطة طريق لتطوير معايير سكن العمّال وتشجيع التحسين المستمر على المدى الطويل.

وقال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: يقوم النمو المسؤول على توفير بيئة تمكّن الشركات والأفراد الذين يقفون وراء نجاحها من الازدهار، وستسهم هذه الشراكة في وضع نهج واضح ومتناسق يعزّز رفاهية العمّال على النحو الذي يدعم مجتمع أعمال «راكز» ويرسّخ أسس التنمية المستدامة عبر منظومة أعمالنا.

من جانبه، قال الدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة كونترول ريسكس: يسرنا التعاون مع «راكز» في هذه المبادرة المهمة، ويتمثل دورنا في ترجمة الممارسات الإقليمية والدولية المعترف بها إلى إطار عملي وقابل للقياس وملائم لبيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية، ومن خلال إشراك الجهات المعنية وتقييم الممارسات الحالية، نهدف إلى تقديم إرشادات واضحة تدعم تحسينات ملموسة ومستدامة.

ومن المقرر فور استكمال تطويره، أن يوفر الإطار للشركات إرشادات عملية تساعدها على إدارة مساكن العمّال والارتقاء بمعاييرها بشكل مستمر، وسيدعم في الوقت نفسه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحسين جودة حياة العمّال وترسيخ ممارسات مسؤولة ومستدامة في إدارة مساكنهم.