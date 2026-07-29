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اقتصاد

3.4 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول

3.4 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول
29 يوليو 2026 17:17

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة غذاء القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 3.4 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم عبر قطاعات الأعمال الأساسية للمجموعة، واستدامة الطلب على فئات الأغذية الأساسية.
وتسارع النمو خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.7 مليار درهم.
ونما إجمالي الأرباح بنسبة 11% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 666.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.
وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»، إن «غذاء» حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو ثابت في الإيرادات وتسارع الزخم خلال الربع الثاني، ما يعكس مرونة المنصة المتنوعة للشركة واستمرار الطلب القوي عبر فئاتها الأساسية، لافتاً إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة الخاصة بالمنتجات الطازجة من خلال استحواذ «مجموعة إن آر تي سي» على شركة «تازة»، ما عزّز حضورها في قطاع الفواكه والخضروات ودعم قدراتها في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزارع إلى الأسواق.
وأضاف أنه استكمالاً لهذا الزخم، وقّعت مزارع العين و«إن آر تي سي»، التابعتان للمجموعة، مذكرة تفاهم لإطلاق «العين تازة»، في خطوة تهدف إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للجانبين لتأسيس منصة محلية متكاملة للعصائر.
وعلى الصعيد التشغيلي، أحرزت «غذاء» تقدماً في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية «SAP» لتعزيز الكفاءة والتكامل ووضوح البيانات وقابلية التوسع عبر المنصة.
وتهدف عملية التحول الشاملة إلى تحديث البنية التكنولوجية للمجموعة، وتحسين الوضوح في سلسلة الإمداد، ودعم اتخاذ قرارات أكثر اعتماداً على البيانات.
وأكدت المجموعة أنها ستواصل في المرحلة المقبلة تركيزها على تحقيق نمو منضبط، وتوسيع نطاق منصاتها المتكاملة في قطاعي الأغذية والزراعة، واغتنام الفرص التي تدعم أهدافها الاستراتيجية، كما ستواصل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدراتها الرقمية.

غذاء القابضة
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