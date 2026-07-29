دبي تمنح 237 فندقاً ختم السياحة المستدامة



دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، منح 237 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة في إطار الدورة الثالثة من المبادرة، وذلك تقديراً لالتزامها بمعايير الاستدامة وممارسات الضيافة المسؤولة.

وشهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسبة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم مقارنة بـ153 فندقاً في الدورة الثانية، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفنادق التي تم تكريمها عند إطلاق المبادرة في عام 2023 والتي بلغ عددها 70 فندقاً.

ويعكس هذا النمو التزام قطاع الضيافة في دبي بتبني ممارسات السياحة المسؤولة والمستدامة، بما يدعم التزام دولة الإمارات تجاه التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واختُتمت الدورة الثالثة بتقديم 22 ختماً ذهبياً، و92 ختماً فضياً، و123 ختماً برونزياً للفنادق التي أظهرت تميزاً في استيفاء متطلبات الاستدامة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشمل هذه المعايير مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والتوريد المسؤول، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتوعية النزلاء، والمبادرات المجتمعية، والعمل المناخي.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق الفائزة منهجية منظمة للاستدامة في قطاع الضيافة بدبي؛ حيث تدمج الفنادق هذه المتطلبات في عملياتها اليومية، بما يُسهم في تحقيق طموحات دبي الأوسع نطاقاً في المجالات البيئية والاقتصادية والسياحية.

وخضعت الفنادق الفائزة إلى عملية تقييم صارمة أجراها خبراء تقييم مستقلون، ودققت لجنة رفيعة المستوى النتائج النهائية وصادقت عليها لضمان الشفافية والمواءمة والالتزام بمتطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتمتد صلاحية هذه الشهادة لعام واحد، مما يشجع على التطوير المستمر والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الضيافة بدبي.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والأداء المؤسسي، رئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن ختم دبي للاستدامة أُطلق بتوجيهات من القيادة الرشيدة عام 2023 لدعم الممارسات المستدامة وإرساء معايير جديدة للتميز في حماية البيئة، إلى جانب المساهمة في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف أن الزيادة الواضحة في عدد الفنادق التي تستوفي معايير الحصول على ختم دبي للاستدامة في هذه الدورة، تشير إلى التزام قطاع الضيافة في دبي بدمج الاستدامة في عملياته اليومية، كما يجسد النجاح المتواصل لهذه المبادرة والالتزام بتلبية متطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الضيافة بشكل عام.

وتوفر جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة للمسافرين معياراً موثوقاً ومعتمد بشكل مستقل للضيافة المسؤولة، كما تعزز مستويات التنافسية في القطاع بدبي من خلال تكريم الفنادق التي تستوفي متطلبات الاستدامة التسعة عشرة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشجع الدائرة الفنادق التي لم تحصل على الجائزة في هذه الدورة على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها والمشاركة في الدورات القادمة، ولا سيما في ظل النمو السنوي الذي يسجله البرنامج، واتساع نطاقه في جميع أنحاء الإمارة.

وتشكّل جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة جزءاً من استراتيجية الاستدامة الأوسع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تهدف إلى تسريع انتقال قطاع السياحة نحو مستقبل منخفض الكربون وتعزيز مستويات كفاءة استخدام الموارد.

وتدعم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفنادق لتحقيق هذه الطموحات، وتقدم أدوات عملية وجلسات تدريبية تسهم في ترسيخ الاستدامة في جميع مفاصل القطاع.

وتشمل هذه الأدوات أداة احتساب الكربون، التي تُمكّن الفنادق من تتبع الانبعاثات وخفضها مع تحديد وفورات التكاليف، ودورة مبادرة دبي للسياحة المستدامة عبر منصة نهج دبي، التي تُقدّمها كلية دبي للسياحة بهدف تعزيز الخبرات في القطاع.

وتُساعد جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة مع هذه المبادرات الداعمة الفنادق على تحسين أدائها في مجال الاستدامة، وتدعم طموحات دبي السياحية والاقتصادية الأوسع، كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومساعي اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن المتوقع إجراء المزيد من التحسينات على ختم دبي للسياحة المستدامة في الدورات القادمة تماشياً مع طموحات دبي الأوسع في مجال الاستدامة وسهولة الوصول.