2.2 مليار درهم أرباح «مدن القابضة» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة «مدن القابضة» نتائج مالية وتشغيلية لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم، وإيرادات قياسية بقيمة 9.2 مليار درهم بنمو 40% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ إلى 65.4 مليار درهم، بما يعزز وضوح الرؤية للإيرادات المستقبلية ويؤكد متانة مركزها المالي واستدامة نموها.

وسجلت المجموعة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3 مليارات درهم، وصافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم، فيما ارتفعت، باستثناء البنود غير المتكررة المسجلة خلال العام الماضي، الأرباح المعدلة بنسبة 18% وصافي الربح بنسبة 23% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 32.6%، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتغيرات في مزيج الأعمال.

وحافظت المجموعة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مستندة إلى رصيد نقدي متاح بلغ 8.6 مليار درهم، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة ملتزم بها بقيمة 1.5 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية عالية لتمويل مشاريع النمو المستقبلية، مع مواصلة إدارة الميزانية العمومية بنهج متحفظ، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.18 مرة.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ إلى 65.4 مليار درهم، لتتضاعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسجل نمواً بنسبة 42% منذ نهاية السنة المالية 2025، فيما شكلت مشاريع التطوير في دولة الإمارات ومصر نحو 95% من إجمالي الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ، ما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وواصل قطاع العقارات ترسيخ مكانته باعتباره المحرك الرئيس لأرباح المجموعة، مدعوماً باستمرار الإنجاز في مشاريع التطوير الكبرى ذات المخططات المتكاملة، حيث بلغت المبيعات العقارية 26 مليار درهم في أبوظبي ومصر وإسبانيا، مدفوعة بالإطلاق القياسي لمشروع «الحديريات جولف إستيتس»، إلى جانب بيع جميع وحدات مشروع «تارا بارك» في جزيرة الريم، بما يعكس استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية عالية الجودة في أبوظبي.

وتواصل الزخم القوي في مشروع «وادي يم» في مصر مع إطلاق مراحل جديدة، وفي مشروع «لا زاغاليتا» السكني الفاخر في إسبانيا.

وحقق قطاع الفعاليات والتموين والسياحة أداءً تشغيلياً مرناً، مدعوماً بالمساهمة الكاملة لمجموعة «أرينا» بعد استحواذ «مدن» عليها في مايو 2025، إضافة إلى الاستحواذ الأخير على شركة «برودكشن إيليمنتس إنك»، وذلك رغم تباطؤ الطلب السياحي خلال الفترة.

كما واصلت قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات تعزيز قاعدة الإيرادات المتكررة للمجموعة، مدفوعة بارتفاع العائدات الإيجارية، واستمرار ارتفاع معدلات الإشغال، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، بما انعكس على مختلف فئات الأصول.

وسجلت الاستثمارات الدولية تقدماً لافتاً، إذ حققت المجموعة أول مساهمة في الأرباح من مشروع «ويلينغتون لايف ستايل بارتنرز» في ولاية فلوريدا الأميركية، وبدأت أعمال الإنشاء في مشروع «هاربورسايد 4» المشترك بمدينة جيرسي، فيما تتواصل أعمال الإنشاء في مشروع «2 فينسبري أفينيو» في لندن بوتيرة متقدمة، مع إحراز تقدم في أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية في البرجين.

وشهد قطاع الضيافة تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي بفضل الإدارة المدروسة للإيرادات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والتقدم في تطبيق نموذج المالك والمشغل، إلى جانب تنويع مصادر الطلب خلال فترات تراجع السياحة الدولية، بما يعكس قوة نموذج أعمال القطاع ومكانة علاماته التجارية.

وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: تعكس نتائج «مدن» خلال النصف الأول من عام 2026 نجاح المجموعة في مواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأجل، وترجمة طموحاتها إلى نتائج ملموسة وقيمة مستدامة، كما تؤكد الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات أعمالنا قوة نموذج أعمال المجموعة، وما تتمتع به من كفاءة تشغيلية ونظرة استشرافية، بما يرسخ قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق أداء مستدام.

وأضاف: انطلاقاً من منظومة أعمال متنوعة وحضور دولي متسارع النمو، تواصل «مدن» تعزيز جاهزيتها للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وسنواصل التركيز على توسيع نطاق أعمالنا وترسيخ حضورنا العالمي، بما يحقق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء، ويسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.

وقال عبدالله الساهي العضو المنتدب لمجموعة «مدن القابضة»: نجحت «مدن» في تحقيق نمو متواصل في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي، وأسهم الأداء الاستثنائي لقطاع العقارات في ترسيخ مكانة «مدن» كأكبر مطور عقاري في أبوظبي من حيث قيمة المبيعات خلال النصف الأول، وتجسد هذا الإنجاز في تسجيل مشروع «الحديريات جولف إستيتس» أعلى قيمة مبيعات لمشروع سكني عند الإطلاق في دولة الإمارات، محققاً 13 مليار درهم خلال أيام قليلة، كما أسهم تطوير عروض وخدمات قطاع الفعاليات والتموين والسياحة، إلى جانب توجيه خدمات أصول الضيافة لتلبية احتياجات الضيوف المحليين، في الحفاظ على نمو مختلف قطاعات المجموعة طوال الأشهر الستة. كذلك عزز ارتفاع العوائد الإيجارية والأداء القوي لقطاع إدارة الأصول والاستثمارات قاعدة الإيرادات المتكررة للمجموعة.

وقال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: يجسد أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم المستمر في تنفيذ استراتيجية «مدن»، وقوة منظومة أعمالها المتكاملة، واتساع حضورها الدولي، ويعكس بلوغ الإيرادات مستوى قياسياً قدره 9.2 مليار درهم، وتحقيق صافي أرباح بقيمة 2.2 مليار درهم، حجم طموحات «مدن»، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وكفاءة نموذج أعمالها القائم على أسس متينة.

وأضاف: كما توفر قيمة الإيرادات المستقبلية المتوقعة من الأعمال المتراكمة للمجموعة، والبالغة 65.4 مليار درهم، إلى جانب الأصول الجديدة المدرة للدخل التي تدخل حيز التشغيل، دعماً قوياً لآفاق النمو خلال المرحلة المقبلة، ومع دخولنا النصف الثاني من العام والتطلع إلى عام 2027 وما بعده، ستواصل «مدن» تعزيز زخم النمو المحقق، مع الحفاظ على نهج منضبط وتركيز متواصل على تنفيذ خططها وتحقيق مستهدفاتها.