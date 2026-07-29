40 مليون درهم صافي أرباح «ريسبونس بلس القابضة» النصفية بنمو 96%



أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بلغ 39.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 96% مقارنة مع 20.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 57% لتصل إلى 390.4 مليون درهم، مقارنة مع 248.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين «EBITDA» بنسبة 76% لتبلغ 58.1 مليون درهم، مقابل 33 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت حقوق المساهمين 279.3 مليون درهم حتى 30 يونيو، مقارنة مع 243.2 مليون درهم قبل عام، فيما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 545.1 مليون درهم مقارنة مع 387.2 مليون درهم بنهاية عام 2025، وبلغ العائد على السهم 0.20 درهم خلال الفترة محل المراجعة.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 12 مليون درهم على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بواقع 0.06 درهم للسهم الواحد، بما يمثل 6% من رأسمال الشركة المدفوع.

وعلى صعيد أعمالها الإقليمية، حققت عمليات ريسبونس بلس ميديكال في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً في الإيرادات بنسبة 227%، لترتفع من 43.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى 141.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2026.

كما سجلت المجموعة نمواً استثنائياً في خدمات التغطية الطبية للفعاليات، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية ذات المستوى العالمي في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة «ريسبونس بلس القابضة»، إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد القائمة على التوسع الجغرافي، وتنويع الخدمات، والتميز التشغيلي، مؤكداً مواصلة توسيع خدمات الرعاية الطبية قبل دخول المستشفى، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ويعزز مرونة أنظمة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لريسبونس بلس القابضة، أن الشركة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها القائمة على تعزيز خدماتها الأساسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع شراكاتها الإستراتيجية، والالتزام بأعلى مستويات الجودة والنتائج السريرية، مشيراً إلى أن منظومة خدماتها المتكاملة، التي تشمل خدمات الطوارئ الطبية «EMS»، والإخلاء الطبي البري والجوي، والإسعاف الطبي بالمروحيات «HEMS»، والتدريب الطبي العسكري والتكتيكي، والاستشارات الطبية الصناعية، والرعاية الصحية المهنية، وحلول إدارة المخاطر، تمنحها ميزة تنافسية وتعزز مكانتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل أساساً قوياً لمواصلة النمو إقليمياً ودولياً.