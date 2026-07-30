الدولار ينتعش مع إبقاء "المركزي الأميركي" على سعر الفائدة

استعاد الدولار توازنه خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة من دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ⁠الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.1 بالمئة إلى 100.93 نقطة.

وتراجع الجنيه ‌الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3347 ⁠دولار ​قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1453 ‌دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6953 مقابل الدولار الأميركي، في ‌حين ارتفع الدولار النيوزلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5809 دولار أميركي. واستقر الين عند 163.465 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.9 بالمئة إلى 64020.20 دولار، وزاد ​سعر عملة إيثر 1.1 بالمئة إلى 1903.12 دولار.