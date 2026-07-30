805 ملايين درهم أرباح «تيكوم» النصفية بنمو 9%



دبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة «تيكوم» أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم، فيما تجاوزت الإيرادات 1.5 مليار درهم بنمو 11%، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة بلغت 97%، واستمرار الطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية، إلى جانب مساهمة خطط التوسع الاستراتيجية في تعزيز النمو.

وأقر مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الأول من العام، تأكيداً على التزامها بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% لتتجاوز 1.2 مليار درهم، مع هامش ربح بلغ 79%، فيما نمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعة بتنوع مصادر الإيرادات وكفاءة العمليات التشغيلية.



وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن النتائج تؤكد نجاح استراتيجية المجموعة في تحقيق التوازن بين النمو والإدارة المالية الحكيمة، والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن الطلب المتزايد على أصول المجموعة وارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء يعكسان المكانة الرائدة لمجمعاتها المتخصصة كوجهات مفضلة للشركات العالمية والإقليمية، مشيراً إلى مواصلة الاستثمار في تطوير المجمعات العشرة التابعة للمجموعة لتعزيز دورها كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في دبي.

وأظهرت النتائج القطاعية نمواً في إيرادات الأصول التجارية بنسبة 11% لتصل إلى 783 مليون درهم، مع معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 96 و94% على التوالي، فيما ارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 15% إلى 239 مليون درهم مع معدلات إشغال واحتفاظ بلغت 98 و99%، وسجلت محفظة الأراضي الصناعية المؤجرة نمواً في الإيرادات بنسبة 22% لتصل إلى 361 مليون درهم، مدعومة باستمرار الطلب وتأجير الأراضي الجديدة.