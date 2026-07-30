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اقتصاد

«سيدات أعمال الشارقة» يدعم تأسيس 1000 متجر إلكتروني

«سيدات أعمال الشارقة» يدعم تأسيس 1000 متجر إلكتروني
30 يوليو 2026 17:07

 
الشارقة (الاتحاد)
أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، مبادرة لتأسيس 1000 متجر إلكتروني متكامل لرائدات أعمال من عضواته، بهدف تمكين السيدات من تعزيز حضور مشاريعهن عبر الإنترنت وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق، إذ تبلغ قيمة الخدمات التي توفرها المبادرة 3.6 مليون درهم.
جاء إطلاق المبادرة خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال الشارقة وشركة «باكمان بورتال»، تتولى بموجبها الشركة توفير المتاجر الإلكترونية وخدماتها للعضوات المستفيدات مجاناً لمدة عام كامل.
وقّع المذكرة كل من مريم بن الشيخ مديرة المجلس، ومحمد آل راشد شريك مؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة «باكمان».
وتبلغ القيمة السنوية لكل متجر 3600 درهم، ويشمل موقعاً إلكترونياً خاصاً بالمشروع، وبوابة للدفع، ونظاماً لإدارة المنتجات، ولوحة تحكم إدارية، وخيارات تصميم قابلة للتخصيص، إلى جانب التدريب العملي والدعم الفني، بما يتيح للمشاريع المملوكة لسيدات إطلاق عملياتها الرقمية أو تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.
وتتأهل المشاريع التي تنجز ما لا يقل عن 365 طلباً من العملاء خلال عامها الأول للحصول على خدمات المتجر مجاناً لعام ثانٍ.
وقالت مريم بن الشيخ، إن التحدي الأكبر بالنسبة إلى كثير من رواد الأعمال لا يتمثل في ابتكار منتج أو خدمة متميزة، بل في ضمان وصولهما إلى العملاء وتعريفهم بهما، وفي اقتصاد اليوم لم يعد الحضور الرقمي القوي خياراً بل أصبح ضرورة، مؤكدة التزام مجلس سيدات أعمال الشارقة بإزالة العوائق التي قد تحول دون وصول رائدات الأعمال إلى كامل إمكاناتهن.
وأضافت أن طموح المجلس يمتد إلى ما بعد مساعدة المشاريع على إطلاق أعمالها عبر الإنترنت، إذ يسعى إلى تزويد رائدات الأعمال بقدرات الوصول إلى تحقيق القيمة حتى بعد انتهاء البرنامج، لافتة إلى أنه كلما أصبحت المشاريع التي تقودها النساء أكثر تنافسية في المجال الرقمي تعزّزت قدرتها على دعم منظومة ريادة الأعمال في الشارقة والاقتصاد الرقمي في الدولة بصورة عامة.
من جانبه أعرب عبدالعزيز الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باكمان»، عن الفخر بتأسيس باكمان في دولة الإمارات، التي أرست قيادتها ثقافة قائمة على الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة الفرص، وهي رؤية تواصل توجيه رسالة الشركة، التي تؤمن بأن كل رائد أعمال يستحق الوصول إلى الأدوات التي تمكّنه من المنافسة في الاقتصاد الرقمي مهما تكن نقطة انطلاقه، مؤكداً مضي الشركة من خلال شراكاتها مع مجلس سيدات أعمال الشارقة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات أولاً ثم على مستوى المنطقة وصولاً إلى العالم.
وتنظم «باكمان» خلال مدة المبادرة سلسلة ورش عمل تتناول ريادة الأعمال والتجارة الرقمية، وتطوير الأعمال عبر الإنترنت، إلى جانب موضوعات تتعلق بإنشاء المتاجر الإلكترونية، وإدارة المنتجات والمخزون، وتنفيذ الطلبات وخدمة العملاء والتسويق الرقمي، وتحسين الأداء ونمو الأعمال.
كما تتضمن الشراكة تنفيذ حملات توعوية ومبادرات مشتركة مستقبلية بهدف تعزيز مشاركة المشاريع المملوكة لسيدات في الاقتصاد الرقمي لإمارة الشارقة.

 

مجلس سيدات أعمال الشارقة
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