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اقتصاد

«المالية»: مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ4.83 مليار درهم

«المالية»: مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ4.83 مليار درهم
30 يوليو 2026 17:10

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» وسندات الخزينة الحكومية «T-Bonds» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026.
وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.83 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.4 ضعف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني.

 

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ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 4.49% لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، و4.48% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق 24 و4 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.
كما أنه سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
ويعمل برنامجا الصكوك والسندات بالعملة المحلية على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

وزارة المالية
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