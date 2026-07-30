الخميس 30 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مطار الشارقة» يكرّم الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم»

«مطار الشارقة» يكرّم الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم»
30 يوليو 2026 17:12

 
الشارقة (الاتحاد)
كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي خمسة فائزين ببرنامج «لأننا نهتم» تقديراً لمساهماتهم في تقديم مقترحات ساهمت في تطوير تجربة المسافرين وذلك ضمن إحدى المبادرات الرئيسة، التي أطلقتها الهيئة لإشراك المسافرين في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في مطار الشارقة.
ويمثّل برنامج «لأننا نهتم» منذ انطلاقه في 2009 منصةً فعّالة لجمع آراء المسافرين ومقترحاتهم بما يعكس التزام الهيئة بالابتكار وتعزيز مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين، وفي عامه السابع عشر يواصل البرنامج دوره المحوري في مواءمة خدمات المطار مع تطلعات المسافرين وترسيخ ثقافة التعاون بين المطار والمتعاملين.
وأكد الدكتور أحمد الحمودي مدير إدارة خدمة المتعاملين في الهيئة أن برنامج «لأننا نهتم» يجسّد التزام الهيئة بتعزيز مشاركة المسافرين في تطوير تجربة السفر من خلال تحويل آرائهم ومقترحاتهم إلى مبادرات عملية تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة وقد أصبح البرنامج منصة رئيسية للتواصل مع المسافرين وقناة فاعلة لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى تحسينات واقعية، تنعكس على مختلف مراحل رحلة السفر بدءاً من وصول المسافر إلى المطار حتى مغادرته بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة السفر وفق أعلى معايير التميز.
ويواصل مطار الشارقة اعتماد نهجٍ شاملٍ لجمع آراء المسافرين من خلال استبيانات الرضا المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة التي يجريها فريق تجربة المسافرين داخل المطار، ويسهم هذا النهج المزدوج في فهم احتياجات المسافرين بشكلٍ دقيق ودعم التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

مطار الشارقة الدولي
آخر الأخبار
صورة لما تقول أوكرانيا إنها ناقلة روسية ينبعث منها الدخان بعد تعرضها للقصف
الأخبار العالمية
أوكرانيا: قصفنا 4 ناقلات روسية
اليوم 17:41
«شروق» تنظّم 50 فعالية في برنامجها الصيفي بالشارقة
الترفيه
«شروق» تنظّم 50 فعالية في برنامجها الصيفي بالشارقة
اليوم 17:26
«طاقة» تُصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار
اقتصاد
«طاقة» تُصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار
اليوم 17:19
«الاتحادية للضرائب» تحصل على جائزة «ساب العالمية للابتكار»
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تحصل على جائزة «ساب العالمية للابتكار»
اليوم 17:12
«مطار الشارقة» يكرّم الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم»
اقتصاد
«مطار الشارقة» يكرّم الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم»
اليوم 17:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©