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«بيوت»: أداء قوي لسوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول

«بيوت»: أداء قوي لسوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول
30 يوليو 2026 20:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بيانات بيوت، استمرار الأداء القوي لسوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بالطلب المستدام من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين، واستمرار الإقبال على المشاريع السكنية الجديدة، إلى جانب متانة الأسس الاقتصادية للإمارة وجودة الحياة التي توفرها.
وأظهرت البيانات استمرار النشاط عبر مختلف الشرائح السعرية، مع محافظة المناطق الفاخرة على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن الأصول عالية القيمة، في الوقت الذي واصلت فيه المجتمعات السكنية المتوسطة والاقتصادية استقطاب المشترين والمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مجزية وفرص نمو طويلة الأجل.
وأظهرت مؤشرات بيوت استمرار تصدر جزيرة السعديات لفئة الشقق فائقة الفخامة، بفضل ما توفره من نمط حياة راقٍ ومرافق ثقافية عالمية وفرص استثمارية طويلة الأجل.
وأكدت البيانات استمرار جاذبية سوق أبوظبي للمستثمرين بفضل العوائد الإيجارية التي توفرها مختلف الفئات العقارية.
وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يعكس أداء سوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار نضج السوق وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مدعوماً بالأسس الاقتصادية القوية للإمارة، والاستثمارات الحكومية المتواصلة، والإصلاحات التي تعزز الشفافية وكفاءة السوق. ونرى أن استمرار النشاط عبر مختلف الفئات العقارية، إلى جانب الزخم الذي تشهده المشاريع الجديدة، يعزز مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات العقارية والاستثمارية في المنطقة، مع توقعات بمواصلة النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.

عقارات أبوظبي
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