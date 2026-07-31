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44 مليون دولار صافي أرباح «إنفستكورب كابيتال» في سنتها المالية 2026

44 مليون دولار صافي أرباح «إنفستكورب كابيتال» في سنتها المالية 2026
31 يوليو 2026 17:42


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال»، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 44 مليون دولار، مقارنة بـ81 مليون دولار خلال السنة المالية 2025، فيما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 94 مليون دولار، مقابل 124 مليون دولار في العام السابق.
وأوضحت الشركة أن نتائجها تأثرت بصورة رئيسية بتوقيت تنفيذ عمليات التخارج، وانعكاسات تقييمات الأصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل عقب السحب الاحترازي من التسهيل الائتماني المتجدد، بهدف تعزيز مستويات السيولة.
وواصلت الشركة تعزيز الأصول الأساسية المدرة للنقد ضمن محفظتها الاستثمارية، وحققت عوائد بقيمة 1.3 مليار دولار من عمليات التخارج والتمويل المشترك، مقابل استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 0.092 درهم للسهم، ما يعادل 0.025 دولار للسهم، رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في 21 سبتمبر 2026.
ومع توزيعات الأرباح المرحلية التي جرى توزيعها في مارس 2026، تكون الشركة قد حققت مستهدفها لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والبالغ 8% من صافي قيمة الأصول الافتتاحية للسنة المالية 2026.
وكانت الشركة قد أعلنت في 30 أبريل 2026، سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2027، وتستهدف توزيع ما بين 65% و75% من صافي الأرباح السنوية على المساهمين على أساس نصف سنوي.
ووافق مجلس الإدارة كذلك على تغيير موعد نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 ديسمبر، على أن تمتد الفترة المالية الانتقالية من الأول من يوليو حتى 31 ديسمبر 2026، لتصبح السنة الميلادية بعد ذلك الأساس المعتمد لإعداد التقارير المالية، فيما تطبق سياسة توزيعات الأرباح الجديدة على الفترات المالية اللاحقة.
وقالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة «إنفستكورب كابيتال»، إن الشركة حافظت خلال السنة المالية 2026 على نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها وتوظيف رأس المال، وواصلت العمل على تعزيز كفاءة محفظتها الاستثمارية.
وأضافت أن الشركة تتطلع خلال السنة المالية 2027 إلى مواصلة تحسين هيكل المحفظة، وتنفيذ المزيد من عمليات التخارج، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.

 

إنفستكورب
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