الإثنين 3 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: بريطانيا وإعادة تشكيل الاقتصاد

محمد كركوتي
3 أغسطس 2026 01:23

لا تزال مرحلة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في أولها. معالجة الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، تبقى على رأس الأولويات، بالرغم من وجود مخططات استراتيجية عميقة فعلاً لبيرنهام، تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، وتستمر لأجيال عديدة مقبلة. ما يريده بيرنهام الآن، هو تهدئة الناخب من جهة الغلاء، ولاسيما أن بريطانيا (كغيرها من البلدان الأخرى) «اكتوت» بنار التضخم منذ مطلع العقد الحالي، وارتفعت وتيرة التهديد الآتي من هذه «الآفة»، في أعقاب استفحال حدة الاضطرابات الجيوسياسية، لاسيما المواجهة الراهنة في الشرق الأوسط. الهدف الأهم للقيادة الجديدة في لندن، هو خفض تكاليف المعيشة، وخصوصاً المتعلقة بالطاقة والمواصلات وعدد من الخدمات الأساسية، وتمهيد الطريق لإطلاق انتخابات عامة، قد تدعم استحواذ حزب العمال الحاكم على مقاليد الحكم ربما لعقدين من الزمن.
السؤال الأهم حول أي مخططات لخفض تكاليف المعيشة، هو ذاك التقليدي. من أين ستمول الحكومة خطط الخفض هذه؟ بالطبع ما يطرحه بيرنهام يدخل في الإطار الشعبي المهم بهذه المرحلة. فمثلاً، قراره إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، يعد نقلة نوعية بهذا الاتجاه، لكن تكاليف هذا الإلغاء، تصل تقريباً إلى مليار جنيه إسترليني سنوياً، ما يعني أنه يتوجب عليه توفير هذه الأموال، من مصدرين اثنين لا ثالث لهما، رفع الضرائب، أو الاقتراض. ورفع الضرائب ليس غريباً على حكومة عمالية سواء كانت تقليدية أو متجددة، وساحتها الحالية ليس سوى الشركات والأثرياء، وهو أمر محفوف بالمخاطر، خصوصاً مع تراجع الاستثمارات في بريطانيا، بفعل خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
أما بالنسبة للاقتراض، فهو أمر لا يقل حساسية عن رفع الضرائب، مع بلوغ ديون البلاد أكثر من حجم ناتجها المحلي الإجمالي. في الحالتين المرحلة ستكون حساسة جداً للحكم الجديد في «داونيج ستريت»، بالرغم من أن هناك قبولاً شعبياً واضحاً له. فهو لا يمنح «مسكنات» اقتصادية، بل يستعد لعمليات «جراحية» للاقتصاد، تعيد بريق بريطانيا المالي على الساحتين الأوروبية والدولية. فمن أهم مخططات بيرنهام، العمل السريع للعودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد أن أظهر «بريكست» أن المملكة المتحدة خسرت ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي بسبب الانفصال المثير. المرحلة المقبلة ليست سهلة، أمام رئيس وزراء، يريد أن يصنع التاريخ كسياسي، لا كموظف بدرجة عالية.

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء المملكة المتحدة يدعو إلى كتابة دستور للبلاد
فرق الإطفاء تواصل احتواء حريق هائل في بريطانيا
محمد كركوتي
كلام آخر
آندي بيرنهام
آندي بورنهام
آندي بورنم
رئيس الوزراء البريطاني
الاقتصاد البريطاني
آخر الأخبار
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة 5 عسكريين لبنانيين جراء استهداف إسرائيلي
3 أغسطس 2026
دخان يتصاعد بعد هجوم بمسيرة أوكرانية على مستودع في روسيا
الأخبار العالمية
روسيا تتصدى لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات
3 أغسطس 2026
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي
الأخبار العالمية
العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لمنع أي استهداف لدول الجوار
3 أغسطس 2026
نازحة تبدي رد فعلها من دمار لحق بخيام الإيواء عقب غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
تحذير من وصول أزمة الإيواء في غزة إلى مرحلة كارثية
3 أغسطس 2026
امرأة سودانية نازحة من دارفور إلى تشاد - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكوليرا والجوع يهددان مئات الآلاف في الأبيض السودانية
3 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©