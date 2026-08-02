«أدنوك» ترسخ ريادة الإمارات في كفاءة حفر الآبار

أبوظبي (الاتحاد)

تركز «أدنوك» عبر الاستمرار في إدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والتقنيات الرقمية في مختلف عملياتها، على الارتقاء بقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على إمدادات الطاقة، بما يساهم في تحقيق أهدافها الصناعية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات، وتعزيز أمن الطاقة.

وأعلنت «أدنوك» إرساء معيار جديد في كفاءة إنجاز الآبار، من خلال تنفيذ عمليات حفر روتينية لمقاطع آبار يتجاوز طولها ميلاً واحداً خلال يوم واحد في عدد من أكثر الصخور الكربونية تعقيداً في دولة الإمارات، بما في ذلك حفر 6428 قدماً خلال 24 ساعة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام «أدنوك» بتحقيق التميّز التشغيلي وقدرتها على توظيف خبرات كوادرها، وتجربتها التشغيلية العميقة، والتكامل بين مختلف التخصصات، والتقنيات المتقدمة، لتسريع إنجاز الآبار وتوفير إمدادات الطاقة بشكل أسرع للأسواق، بما يساهم في خلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات والعالم.

وفي صميم هذا التقدم والتطور، يبرز دور «مركز أدنوك للتحكم الذكي والفوري» (RTIC)، حيث يعمل المهندسون واختصاصيو التشغيل وخبراء المكامن على مدار الساعة مستفيدين من البيانات المباشرة، والتحليلات المتقدمة، والخبرات الميدانية، التي تُمكنهم من تحسين الأداء، ودعم اتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتطبيق الدروس المستفادة من كل بئر على الآبار التي يتم حفرها لاحقاً.

وفي مختلف مجالات ومراحل أعمال «أدنوك»، يوفّر كل بئر رؤى تشغيلية قيّمة والآلاف من نقاط البيانات التي تُمكن الشركة من إدماج هذه الرؤى والبيانات مع خبرات كوادرها وإمكانياتها الرقمية المتقدمة بما يدعم الاستمرار في تحسين الأداء، وتسريع وتيرة التعلّم، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والأداء البيئي.

وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البرية»: تساهم التكنولوجيا والبيانات والتعاون في تحقيق تحسين مستمر للأداء عبر مختلف مجالات ومراحل عمليات «أدنوك البرية»، ومن خلال الجمع بين معرفتنا العميقة بالمكان، والقدرات العالمية التي تتميز بها شركة «أدنوك للحفر»، فإننا نعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل بئر، ونسرّع تطوير الطاقة الإنتاجية، ونرفع كفاءة إيصال الطاقة إلى الأسواق، بما يدعم أهداف «أدنوك» للنمو.

من جانبه، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «يمثل كل بئر فرصة للتعلّم من أجل تحسين أداء الآبار التي يتم حفرها لاحقاً، حيث توفر كل عملية حفر رؤى جديدة تسهم في تطوير العمليات التي تليها، ومن خلال توظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، والذكاء اللحظي، وعقود من الخبرة التشغيلية، نركز على بناء منظومة متكاملة تساهم في تحسين وتقدم وتطوير الأداء عبر مختلف عملياتنا بما يرفع مستويات الأمان، ويعزز كفاءة التنفيذ، ويسرع إنجاز وتسليم الآبار، ويخلق قيمة أكبر من كل بئر، ويدعم جهود دولة الإمارات لبناء قطاع طاقة يواكب متطلبات المستقبل».

ويجسد هذا الإنجاز نهج «أدنوك» في تحقيق التميز التشغيلي، من خلال استخلاص الرؤى من كل عملية حفر، وتبادل المعرفة بين فرق العمل، وتطبيق الدروس المستفادة على نطاق واسع، وبالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتمكن مهندسو «أدنوك» وكوادرها الفنية المتخصصة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء، ومواصلة الارتقاء بمعايير التنفيذ.