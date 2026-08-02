مبيعات قياسية بالمشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي مبيعات قياسية، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالإمارة، في مؤشر على استمرار النمو بالسوق.

وخلال شهر يوليو الماضي أعلنت شركتا «مدن» و«الدار» عن تسجيل مبيعات تصل إلى نحو 16 مليار درهم ضمن 3 مشاريع، وذلك خلال أيام قليلة من إطلاقها.

وسجلت التصرفات العقارية في أبوظبي 117 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2026، بنمو قدره 112 % مقارنةً بالفترة نفسهـا من العــام 2025، فيما ارتفــع عدد المعاملات

بنسبة 61.7 %.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»: إن بيع المشاريع العقارية الجديدة فور الطرح يعكس حجم الطلب المرتفع بالسوق، ومرونة السوق العقاري مع مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات، متوقعين أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال العام الحالي، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة الجاذبة للمستثمرين والمشترين المحليين والدوليين.



أعلى مبيعات

وكشفت «مدن القابضة» الشهر الماضي عن تحقيق مشروع «الحديريات جولف استيتس» في جزيرة الحديريات إنجازاً استثنائياً بتسجيل مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم خلال أيام قليلة من إطلاقه، في أعلى قيمة مبيعات مُعلنة لمشروع سكني في دولة الإمارات، حيث يضم المشروع 1700 وحدة سكنية، وشكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين، فيما مثّل العملاء الجدد لدى «مدن» نحو 81% من إجمالي الطلب.

كما أعلنت «مدن» الشهر الماضي بيع جميع وحدات الطرح الأخير من مشروع «بشاير»، وذلك خلال يوم واحد من إطلاقه، محققة مبيعات بقيمة 1.25 مليار درهم، حيث استقطب المشروع اهتماماً كبيراً من المشترين، ووصلت نسبة عملاء «مدن» الجدد إلى 71% من إجمالي المشترين. وكانت «مدن القابضة» قد أطلقت نهاية العام الماضي مشروع «بشاير»، حيث تم بيع الوحدات خلال يوم من طرحها، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.

وأعلنت مدن القابضة، نهاية أبريل الماضي، بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «تارا بارك» بجزيرة الريم، بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم، حيث يتألف المشروع من ستة أبراج سكنية تضم 834 شقة.



طلب قوي

وأعلنت «الدار العقارية» الشهر الماضي تسجيل مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم، خلال إطلاق مشروع «ذا كانوبيز»، أول مجمع سكني ضمن مشروع «ياس بوينت»، حيث بلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 84% من إجمالي المشترين، وشكّل المواطنون الإماراتيون 40% من إجمالي المشترين، فيما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 60% من إجمالي المبيعات.

وكشفت «الدار» يونيو الماضي عن بيع كامل منازل التاون هاوس في «ذا أوركيدز» ضمن «ياس إيكرز»، محققة مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم، حيث شكّل المواطنون الإماراتيون نسبة 54% من المشترين، بينما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 46% من إجمالي المبيعات.

وفي مايو باعت «الدار» كامل وحدات مشروع «الغدير غاردنز»، الذي يضم 437 فيلا ومنزل تاون هاوس ضمن ممر المنطقة الحيوية بين أبوظبي ودبي، محققةً مبيعات تجاوزت مليار درهم، وشكّل المشترون الجدد الذين يتعاملون مع الدار للمرة الأولى نسبة 83% من إجمالي المشترين، كما شكّل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 64% من إجمالي المبيعات.

وأعلنت «الدار» أبريل الماضي إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس»، المجمّع السكني الجديد في قلب جزيرة ياس، حيث تم بيع 80% من الوحدات المطروحة في المشروع فور الطرح، بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم، واستحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 54% من إجمالي المبيعات.



زخم إيجابي

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، تسجيل المشاريع الجديدة للشركة مبيعات قوية فور الطرح يعكس استمرار الطلب على شراء العقارات بأبوظبي، والزخم الإيجابي الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، والثقة المتنامية بالمشاريع السكنية المتكاملة.

وسجلت مجموعة الدار مبيعات تطويرية بقيمة 12.1 مليار درهم خلال النصف الأول، مع طرح ثلاثة مشاريع ناجحة في الدولة خلال الربع الثاني، حيث حققت جميعها مبيعات قوية، وهي «ياس بارك بليس»، و«الغدير غاردنز»، و«ذا أوركيدز».

وبلغت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين الأجانب 7.6 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يمثل 80% من إجمالي المبيعات في الدولة.

وأوضح فلكناز أن الطلب المرتفع يشجع الشركة على طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توجه الشركة لطرح مشاريع جديدة لاسيما بجزز ياس والسعديات وفاهد خلال النصف الثاني من العام الحالي.



نشاط ملحوظ

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية وجود طلب مرتفع بالسوق العقاري في أبوظبي، مع مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية بالقطاع، مع توالي طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وسجلت مجموعة «مدن القابضة» خلال النصف الأول من عام 2026، صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم، وإيرادات قياسية بقيمة 9.2 مليار درهم بنمو 40% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ إلى 65.4 مليار درهم.

وأكدت المجموعة أن قطاع العقارات واصل ترسيخ مكانته باعتباره المحرك الرئيس لأرباح المجموعة، مدعوماً باستمرار الإنجاز في مشاريع التطوير الكبرى ذات المخططات المتكاملة، وبلغت المبيعات العقارية 26 مليار درهم في أبوظبي ومصر وإسبانيا، مدفوعة بالإطلاق القياسي لمشروع «الحديريات جولف إستيتس»، إلى جانب بيع جميع وحدات مشروع «تارا بارك» في جزيرة الريم، بما يعكس استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية عالية الجودة في أبوظبي.

وتوقع العفيقي أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال العام الحالي، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة الجاذبة للمستثمرين.