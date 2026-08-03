«موديز»: فوائد كبيرة للبنوك وشركات التأمين ومُديري الأصول من استخدام الذكاء الاصطناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ينعكس استخدام الذكاء الاصطناعي على تحقيق فوائد كبيرة بالنسبة للبنوك، وشركات التأمين ومُديري الأصول، رغم أن المكاسب القابلة للقياس لا تزال متواضعةً حتى الآن، حسب تقرير حديث صدر عن وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، مؤكداً أن إدماج الذكاء الاصطناعي بنجاح في عمليات الشركات المالية سيؤدي إلى استدامة كفاءة التكاليف ونمو الإيرادات.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان «الذكاء الاصطناعي يُحدث تبايناً تنافسياً ويُعيد تشكيل المخاطر» أن الاعتماد الناجح على الذكاء الاصطناعي سيتطلّب استثمارات كبيرة وتكاليف مستمرة، كما أن بعض الفوائد من المحتمل أن تتلاشى بفعل المنافسة، منبهاً أن المخاطر الطرفية المرتبطة بخصوصية البيانات، والأمن السيبراني والاحتيال فستشهد ارتفاعاً أيضاً.

وقال تقرير «موديز للتصنيف الائتماني» إن الفوائد الائتمانية للذكاء الاصطناعي ستكون كبيرةً وستتبلور بمرور الوقت، رغم أن المكاسب المالية التي تحققها الشركات المالية من خلال الذكاء الاصطناعي تتسم في الوقت الحالي بالتواضع. وأضاف أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستساعد الشركات على تحقيق كفاءة كبيرة في التكاليف وزيادة الإيرادات من خلال نماذج أعمالها الكثيفة من حيث البيانات، وقوتها العاملة الكبيرة، وعملياتها المتكررة، مشيراً إلى أن احتدام المنافسة قد يعني أن الشركات سيتعيّن عليها تمرير بعض من مكاسبها إلى العملاء، وقد يواجه بعض منها ضغوطاً على الهوامش إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى تآكل ميزة المعلومات التي حظيت بها تقليدياً على عملائها.



ووفقاً للتقرير فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تباين المنافسة، وستتباين وتيرة التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي وعُمقه بين الشركات، متوقعاً اتّساع الفجوة في الأداء بين المُعتمدين الناجحين، والمُعتمدين البطيئين، والمُعتمدين المماثلين الذين يواجهون عراقيل ناجمة عن ضعف البنية التحتية للبيانات أو محدودية الموارد المالية. ويرى التقرير أن إعادة بناء نماذج الأعمال حول البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي يُشكل خاصيةً رئيسيةً لاستخدامه بنجاح، وعلى العموم، سيعود ذلك بالنفع على الشركات الكبيرة ذات البنية التحتية القوية للبيانات والموارد المالية الوفيرة، وإن كانت الشركات الصغيرة ستستفيد من سرعة تنظيمية كبيرة. وذكر التقرير أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة حيث تستخدم البنوك، وشركات التأمين ومُديرو الأصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لتحسين عمليات وسير أعمالها، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال والوثائق. وبين التقرير أن الذكاء الاصطناعي يستخدم أيضاً لتحسين نماذج المخاطر وتصميم منتجاتها وخدماتها لتُلبي احتياجات عملائها الفرديين بشكل أوثق، كاشفاً أن بعض الشركات بدأت في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ سير العمل المُتعدد الخطوات بشكل مستقل عبر المهام والأقسام، إذ تعد هذه التطبيقات بتحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة.

وأفاد تقرير وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، بأن الذكاء الاصطناعي سيُخفّف من المخاطر المرتبطة بالعمليات التي تتطلب يداً عاملةً كبيرةً، ولكنه سيؤدي إلى زيادة المخاطر التشغيلية، والتنظيمية والمتعلقة بالنزاعات، ويُعمّق الاعتماد على المزودين الرئيسيين ويزيد من التعقيد في الحوكمة، مختتماً بالإشارة إلى أنه سيفاقم أيضاً من المخاطر الطرفية المرتبطة بخصوصية البيانات، وجودتها وأمنها، وسيزيد من التعرض للهجمات السيبرانية والاحتيال، وسيجعل البنوك أكثر عُرضةً لتقلب الودائع.