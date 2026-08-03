«غرفة دبي» تدعم توسُّع «تكيز إنفوتك» إلى جنوب أفريقيا



دبي (الاتحاد)

دعّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، التوسع الدولي لشركة «تكيز إنفوتك»، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار ومقرّها دبي، إلى جنوب أفريقيا.

وتمكّنت الشركة من إتمام عملية التوسع خلال فترة قياسية، عقب مشاركتها في البعثة التجارية التي نظّمتها غرفة تجارة دبي، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا مطلع شهر يونيو الماضي، وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المحلية من استكشاف فرص النمو في الأسواق العالمية.

وبفضل الدعم الذي قدّمته غرفة تجارة دبي للشركة خلال فعاليات البعثة التجارية، وما تلاها من متابعة وتنسيق من خلال مكتب غرفة دبي العالمية في جنوب أفريقيا، نجحت «تكيز إنفوتك» في تسجيل كيانها المحلي رسمياً وإنشاء مقر رئيسي في جوهانسبرغ، فضلاً عن مركز هندسي وتقني في كيب تاون متخصّص في تطوير وتسليم الحلول التقنية، كما وقّعت الشركة مذكرات تفاهم استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية، وستسهم المقرات الجديدة في تعزيز حضور الشركة في أسواق جنوب أفريقيا، من خلال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية للمؤسسات، إلى جانب دعم تطوير الكفاءات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: نلتزم بتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية، وبناء شراكات نوعية تسهم في توسع أعمالها وتعزيز استدامة نموّها على المدى الطويل، ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما ساهم في دعم نمو التجارة الخارجية لإمارة دبي وترسيخ تنافسية كافة القطاعات.

وقال الدكتور أنوراغ بيالا، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «تكيز إنفوتك»، إن دعم غرف دبي كان ذا أثر كبير في تسريع توسُّعنا إلى جنوب أفريقيا، حيث ساعدتنا البعثة التجارية في التعرف على فرص السوق وبناء علاقات مع الشركاء المحليين، وصولاً إلى تسجيل شركتنا رسمياً وتأسيس حضورنا التشغيلي خلال فترة قياسية.

وأضاف: بفضل دعم غرف دبي، وبعد عقد الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية انتقلنا إلى مرحلة تسجيل شركتنا رسمياً في جنوب أفريقيا، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتعيين كوادر قيادية محلية، مع تخصيص استثمارات إضافية لتعزيز حضورنا في السوق، وتتمثل مهمتنا في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للشركات في أفريقيا، بالتوازي مع تدريب الكفاءات الجنوب أفريقية واستحداث فرص عمل محلية.

وستكون العمليات التشغيلية لـ «تكيز إنفوتك» في جنوب أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية لاستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في القارة الأفريقية، حيث تعتزم الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة تعزيز فريقها المحلي لتلبية احتياجات العملاء، وتوسيع قاعدة عملائها المؤسّسيين في مختلف القطاعات، إلى جانب الاستفادة من مقرها الجديد في جوهانسبرغ لاستكشاف فرص النمو في الأسواق المجاورة، بما فيها ليسوتو وزيمبابوي وزامبيا.