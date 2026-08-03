545 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» النصفية بنمو 8%



دبي (الاتحاد)

أعلنت «أورينت للتأمين» عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2026، حيث واصلت الشركة تحقيق نمو ملحوظ وأداء تشغيلي متميز، بما يعكس قوة استراتيجيتها ومرونتها في مواكبة المتغيرات ضمن بيئة سوق ديناميكية.

وبلغت إيرادات التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي 5.22 مليار درهم، بزيادة 17% مقارنةً بـ 4.47 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 545 مليون درهم، بزيادة 8% مقارنة بـ 503 مليون درهم في النصف الأول من 2025.

وبلغى إجمالي حقوق المساهمين خلال النصف الأول من العام الحالي 6.19 مليار درهم، بزيادة 9% مقارنة بـ 5.66 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وإجمالي الأصول 20.02 مليار درهم، بزيادة 18%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 12.18 مليار درهم، بزيادة 17%.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2026 متانة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مدفوعين برؤية واضحة تركّز على الابتكار، والتميز التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، ومع استمرارنا في الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير قدراتنا، فإننا نواصل تعزيز جاهزيتنا لمواكبة المتغيرات في السوق، بما يرسّخ مكانتنا ويعزز قدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا ومساهمينا.