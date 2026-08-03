الإثنين 3 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2.65 مليون معاملة عبر منصة الشارقة الرقمية خلال النصف الأول بنمو 102%

شعار دائرة الشارقة الرقمية
3 أغسطس 2026 19:48


الشارقة (الاتحاد)
سجلت منصة الشارقة الرقمية، أكثر من 2.65 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 102% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات 514 مليون درهم، متخطية إجمالي القيمة المسجلة خلال العام الماضي.
ويأتي هذا النمو في إطار تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، إن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نتائج تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، التي تستهدف بناء منظومة حكومية مترابطة، وتطوير خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضافت أن النتائج تعكس تنامي ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية، وتؤكد أثر تكامل الجهود الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في تبسيط رحلة المتعامل وتحسين جودة الخدمات.
وشهدت المنصة توسعاً في نطاق خدماتها، إذ ارتفع عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها إلى 62 جهة، فيما بلغ عدد الخدمات الرقمية المتاحة 155 خدمة، بعد إضافة 33 خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام.
كما سجلت الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين أنجزوا معاملاتهم عبرها 19 ألفاً و14 مستخدماً، بزيادة بلغت 110% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إطار تطوير قدرات مساعد الشارقة الرقمية، وسعت الدائرة قاعدة المعرفة المؤسسية لتشمل أكثر من 200 موقع حكومي، بما يدعم تحسين دقة الإجابات وسرعة وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات.
وارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في المنصة إلى أكثر من 546 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 290 ألف مستخدم، في حين سجل تطبيق الشارقة الرقمية أكثر من 249 ألف عملية تنزيل خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 210% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت دائرة الشارقة الرقمية، مواصلة تطوير المنصة وتوسيع خدماتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وكفاءة تقديمها.

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرقمية» تناقش تطبيقات «الذكاء الاصطناعي والإعلام»
«تنفيذي الشارقة» يناقش الخدمات الرقمية
دائرة الشارقة الرقمية
آخر الأخبار
فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا
الرياضة
فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا
اليوم 20:54
آثار هجوم على قرية في نيجيريا
الأخبار العالمية
مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا
اليوم 20:43
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في اليونان
الأخبار العالمية
اليونان: فرق الإطفاء تكافح حريق غابات لليوم الرابع
اليوم 20:34
شعار الهيئة الوطنية للإعلام
علوم الدار
الهيئة الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات ضد شخصين خالفا معايير المحتوى الإعلامي
اليوم 20:26
تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
الرياضة
تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©