أصول المصارف الإسلامية تتخطى تريليون درهم بنهاية مايو

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



نما إجمالي أصول المصارف الإسلامية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 15.5 % على أساس سنوي، تُعادل نحو 134.6 مليار درهم، ليتجاوز حاجز التريليون درهم للمرة الأولى، ويبلغ 1.003 تريليون درهم في مايو 2026، مقارنة بنحو 869.1 مليار درهم في مايو 2025، حسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، والتي أكدت أن المصارف الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 17.8 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنهاية شهر مايو الماضي. ونما إجمالي أصول المصارف الإسلامية بنسبة 1.5 % خلال شهر مايو الماضي، مقارنةً بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي الأصول للمصارف الإسلامية وقتها 989.2 مليار درهم.

وفي المقابل ارتفع إجمالي أصول البنوك التقليدية بنسبة 15.5% على أساس سنوي أيضاً، تُعادل 620.2 مليار درهم، ليبلغ 4.629 تريليون درهم في مايو 2026، مقارنة بنحو 4.009 تريليون درهم في مايو 2025، ونما إجمالي أصول البنوك التقليدية على أساس شهري في مايو 2026 بنسبة 1.1%، حيث كان قد سجّل نحو 4.581 تريليون درهم في شهر أبريل الماضي.

وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن المصارف الإسلامية استحوذت على 23.5% من إجمالي الائتمان المقدم من البنوك، وأيضاً على نسبة 21.7% من إجمالي الودائع و19.3% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة. وأوضحت أن البنوك التقليدية استحوذت على حصة تبلغ 82.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنهاية شهر مايو الماضي، كما استحوذت على 76.5% من إجمالي الائتمان المُقدَّم من البنوك وأيضاً على نسبة 78.3% من إجمالي الودائع و80.7% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة، منوّهة بأن إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية خلال شهر مايو الماضي، بلغ نحو 5.633 تريليون درهم، في حين بلغ إجمالي الائتمان 2.733 تريليون درهم، وارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 3.463 تريليون درهم، ووصلت استثمارات البنوك الإماراتية المختلفة إلى 938.7 مليار درهم.



ودائع وقروض

وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر مايو الماضي بمقدار 112.4 مليار درهم وبنسبة 21.2% على أساس سنوي، وكذلك بنسبة 1% خلال شهر ليصل إلى 642.7 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 530.3 مليار درهم في مايو 2025، ونحو 636.7 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي.



نمو الائتمان

أكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 18.6% على أساس سنوي، تُعادل 327.2 مليار درهم، كما نما الائتمان بنسبة 0.3% خلال شهر، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المُقدَّم من البنوك التقليدية 2.090 تريليون درهم في مايو الماضي.

وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 754.3 مليار درهم في مايو، مقابل 638.3 مليار درهم في مايو 2025، ونحو 741.4 مليار درهم في أبريل الماضي، ولتحقق نمواً بنسبة 18.2% على أساس سنوي، تُعادل 116 مليار درهم ونمواً بنسبة 1.2% خلال شهر، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية 13.8% على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 0.5% خلال شهر، لتبلغ 2.709 تريليون درهم في مايو. وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات المصارف الإسلامية زادت خلال شهر مايو الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، تُعادل 10.2 مليار درهم، فيما انخفضت بنسبة 0.5% خلال شهر لتصل إلى 180.9 مليار درهم في مايو الماضي، مقارنة بنحو 170.7 مليار درهم بنهاية مايو 2025، ونحو 181.9 مليار درهم في أبريل الماضي، وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التقليدية في مايو نحو 757.3 مليار درهم.