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اقتصاد

موانئ دبي العالمية تُنشئ منطقة اقتصادية خاصة جديدة في كينيا

موانئ دبي العالمية تُنشئ منطقة اقتصادية خاصة جديدة في كينيا
4 أغسطس 2026 11:46

تُوسّع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" استثماراتها في كينيا من خلال إنشاء مجمع مومباسا الصناعي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تُعزز مكانة كينيا كبوابة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، وتُلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة في منطقة شرق أفريقيا.

 

وقد وقّعت "دي بي ورلد" اتفاقية مع مجموعة جلف كاب أفريكا، وهي مجموعة استثمارية وتنموية مقرها كينيا، لتطوير المشروع.

 

وسيتم تطوير المجمع الصناعي على مراحل، وسيمتد على مساحة 222 هكتارًا، وسيتمتع بموقع استراتيجي على بُعد أقل من 20 كيلومترًا من ميناء مومباسا، مما يُتيح للشركات الوصول بسهولة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وستغطي المرحلة الأولى من المجمع الصناعي مساحة 40 هكتارًا.

 

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ويخضع هذا الاتفاق لاستيفاء شروط مُسبقة ومُحددة واستكمال إجراءات التوقيع الرسمية.

 

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن كينيا تُعدّ سوقاً مهمة لموانئ دبي العالمية وبوابة رئيسية للتجارة في شرق إفريقيا، ويعكس تطوير مجمع مومباسا الصناعي الالتزام بالاستثمار في بنية تحتية تجارية متكاملة تربط الموانئ والخدمات اللوجستية والأنظمة الصناعية، ومن خلال إعداد بيئة تمكّن الشركات من التصنيع والتوزيع والوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، فإننا نساهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

 

من جانبه قال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية في أفريقيا، إن هذا المشروع لن يُعزز التجارة الإقليمية وترابط سلاسل التوريد فحسب، بل سيُوفر أيضًا آلاف فرص العمل، ويجذب استثمارات جديدة، ويُساهم بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كينيا.

المصدر: وام
موانئ دبي العالمية
كينيا
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