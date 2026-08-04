تخريج الدفعة السادسة من طلبة برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب



أبوظبي (الاتحاد)

احتفى معهد التدريب الإحصائي، التابع لمركز الإحصاء – أبوظبي، بتخريج الدفعة السادسة من برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب، الذي يستهدف الطلاب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً.

وأُقيم البرنامج خلال الفترة من 13 إلى 30 يوليو 2026 بمشاركة 22 متدرباً، بهدف تزويدهم بمهارات عملية في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والإسهام في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على دعم اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة.

جمع البرنامج بين المعلومات النظرية والتطبيق العملي في مختلف مراحل دورة حياة البيانات، بدءاً من تصميم المسوح وجمع البيانات، وصولاً إلى تحليلها وتمثيلها بصرياً وعرض النتائج المستخلصة منها. وتعرّف المشاركون إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر، والأمن السيبراني، والحقوق الرقمية، والممارسات المسؤولة في التعامل مع البيانات، ثم طبّقوا هذه المعارف في تنفيذ مشاريع جماعية وتحديات قائمة على الابتكار.

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «لكل جيل أدواته التي يصنع بها المستقبل، وتُعد البيانات والذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي يعتمد عليها جيل اليوم لرسم ملامح مستقبله، ولا تقتصر مسؤوليتنا على تمكين الشباب من استخدام هذه الأدوات، بل تمتد إلى تحفيزهم على طرح أسئلة أكثر عمقاً، والتفكير النقدي، والعمل بمسؤولية، والاستناد إلى الأدلة لإيجاد حلول للتحديات التي تهم المجتمع. فالاستثمار اليوم في الكفاءات الإماراتية الشابة هو استثمار في مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة وازدهاراً لإمارة أبوظبي».

وأسهم البرنامج في تنمية مهارات المشاركين في التواصل والتفكير النقدي والقيادة، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم للمسار المهني. وتضمّن البرنامج زيارة إلى جامعة خليفة، اطّلعوا خلالها على الفرص الأكاديمية والمهنية في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

واختتم المشاركون رحلتهم التدريبية بعرض مشاريعهم أمام قيادات المركز، مستعرضين قدرتهم على توظيف التفكير الإحصائي والتقنيات الناشئة والمنهجيات القائمة على البيانات في إيجاد الحلول لتحديات واقعية.

ومنذ إطلاقه في عام 2021، شهد برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين، إذ ارتفع عددهم من ثمانية في الدفعة الأولى إلى 22 مشاركاً في الدفعة السادسة، ما يعكس تنامي اهتمام الشباب الإماراتي بمجالات الإحصاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

ويجسّد البرنامج التزام مركز الإحصاء – أبوظبي بتطوير كفاءات وطنية جاهزة للمستقبل، وقادرة على تحويل البيانات الموثوقة إلى تحليلات ذات أثر تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة، وتسهم في دفع مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي وترسيخ ريادتها في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي.