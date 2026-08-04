55.66 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات اليوم لتحقق مكاسب سوقية إجمالية تجاوزت 55.66 مليار درهم، بعد ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 38.44 مليار درهم لتسجل 2.938 تريليون درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 17.21 مليار درهم لتصل إلى 992.33 مليار درهم.

كما ارتفعت قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.64 مليار درهم بعد تداول أكثر من 539.76 مليون سهم خلال 50 ألفاً و103صفقات.

وأغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث تجاوز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 10100 نقطة وارتفع بنحو 160.81 نقطة وبنسبة 1.61% ليغلق عند 10101.64 نقطة، في حين صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.83% ليضيف 107.58 نقطة إلى مكاسبه ويبلغ مستوى 5986 نقطة.

سوق أبوظبي

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.63 مليار درهم، شملت ما يزيد على 305.12 مليون سهم عبر 30692 صفقة. وتصدّر سهم «مصرف أبوظبي الاسلامي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 234.47 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 173.76 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بقيمة 157.77مليون درهم. وجاء سهم «عنان للاستثمار» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 32.54 مليون سهم، ثم «الدار» بتداول 22.56 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 7.2% ليغلق عند 23.5 درهم، وسهم «الدار» بنسبة 4.66% إلى 7.85 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 3.41% إلى 20 درهماً، و«غذاء القابضة» بنسبة 5.42% إلى 11.66 درهم، وارتفعت أسهم نشطة أخري مثل «أدنوك للحفر» بنسبة 3.22% إلى 6.09 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 2.12% إلى 3.37 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.73% إلى 4.1 درهم، و«إي آند» بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 21 درهماً.

سوق دبي المالي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 1.011 مليار درهم، بعد التعامل على 234.64 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19411 صفقة.

وشهد السوق ارتفاع أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 10 شركات وثبات أسهم 5 شركات أخري. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 6.49% ليغلق عند 11.8 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.4% مسجلاً 13.64 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.37% إلى 31.94 درهم. كما ارتفعت أسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.6% ليغلق عند 7.6درهم، و«طلبات» بنسبة 1.83% إلى 1.11 درهم، و«الإسلامية العربية للتأمين» بنسبة 4.5% إلى 0.993 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 4.74% عند مستوى 5.3 درهم، و«ديار» بنسبة 2.84% إلى 0.76 درهم، وأيضاً «أملاك للتمويل» بنسبة 2.6% ليغلق عند 1.18 درهم.