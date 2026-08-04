«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدومينيكان وتؤكد عمق الشراكة مع الهند



الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة الشارقة الفرص الاستثمارية الواعدة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية الدومينيكان وآليات تحفيز قطاعات الأعمال على بناء شراكات نوعية تغطي مختلف مجالات الاستثمار، بما يدعم حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، وأهمية التنسيق لتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والاستثمارية تمهيداً لبناء علاقات عمل مباشرة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رينسو هيريرا فرانكو، سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

وأكد عبد الله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية والانفتاح على الأسواق الواعدة، مشيراً إلى أن جمهورية الدومينيكان تمثل بوابة استراتيجية نحو أسواق أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ما يمنح التعاون معها أهمية خاصة لمجتمع الأعمال في الشارقة.

من جانبه، أعرب الجانب الدومينيكاني عن الاهتمام بتطوير أطر الشراكة مع غرفة الشارقة وتوثيق الروابط بينها وبين غرف التجارة في جمهورية الدومينيكان.

وناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك بين الغرفة وسفارة جمهورية الدومينيكان، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة ترسيخ الشراكة الاقتصادية المتميزة مع جمهورية الهند والبناء على النجاحات المشتركة التي تحققت بفضل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما بحثت الغرفة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال في الهند، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ولالو سامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي وعدد من أعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة بين الشارقة والهند، والعمل على استدامة الزخم الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية المباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين بالتنسيق مع مجلس العمل الهندي.

وأشاد عبد الله سلطان العويس بالجهود التي بذلها القنصل الهندي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة والهند نحو آفاق أكثر اتساعاً، وأثمرت عن فتح مسارات اقتصادية وشراكات نوعية في قطاعات متعددة.

من جانبه، أعرب الجانب الهندي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها المتواصل ومبادراتها الفاعلة التي أسهمت في تهيئة بيئة أعمال محفزة ودعم المستثمرين والجالية الهندية في الإمارة.