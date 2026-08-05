«مبادلة» تقود جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لشركة «موف» لدعم التنقل ذاتي القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «موف»، الشركة العالمية المتخصّصة في بناء وتطوير البنية التحتية التشغيلية لقطاع التنقل ذاتي القيادة، عن جمعها تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار، بعد تقييم الشركة بـ2.1 مليار دولار، وذلك بموجب جولة تمويلية من الفئة «سي»، قادتها شركة مبادلة للاستثمار، بمشاركة من «ووفن كابيتال» (صندوق النمو التابع لشركة تويوتا) وشركة «آيون باسيفيك».

كما انضمَّ إلى الجولة التمويلية كلٌّ من «بلو كريست كابيتال مانجمنت» و«سونا كابيتال»، بما يعزّز الدعم المؤسّسي القوي الذي تحظى به شركة «موف»، إلى جانب دعمها من مستثمرين بارزين مثل «بلاك روك» و«مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية القابضة» و«فرانكلين تمبلتون» و«أوبر» و«ليفت لين» و«سكوير أسوشيتس» و«ذا ليتست فينتشرز» و«صندوق هيئة توليد الطاقة في أونتاريو»، دعماً للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركة «موف».

وستساهم هذه الجولة الاستثمارية في توسيع نطاق أعمال شركة «موف» في قطاع المركبات ذاتية القيادة، بما يشمل ملكية أساطيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير البنية التحتية للمستودعات التي تعتمد على الروبوتات، والمعروفة باسم «نِستس»، حيث يتم شحن أساطيل المركبات ذاتية القيادة وصيانتها وإدارتها تشغيلياً لضمان استمرارية عملها.

وكجزء من هذا التوسع، سيتم توظيف جزء من التمويل لإطلاق أسواق جديدة عالمياً، فيما تتوقع شركة «موف» زيادة القوى العاملة في قطاع المركبات ذاتية القيادة بنسبة تزيد على 220% بحلول نهاية العام 2026، ليرتفع عدد الموظفين من نحو 150 موظفاً حالياً إلى نحو 500 موظف.

وقال لادي ديلانو، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي المشارك ورئيس المجلس الاستشاري في شركة موف: «كل طفرة تكنولوجية كبرى تتحول بالضرورة إلى سباق على خدمات البنية التحتية. فكما احتاج الإنترنت إلى مراكز بيانات، والذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة عالية، يتطلب التنقل ذاتي القيادة أساطيل، ومحطات شحن، وصيانة، وأنظمة بيانات، وعمليات تشغيل ميدانية على مدار الساعة في كل مدينة، وهذا ما تبنيه وتطوّره شركة «موف». ونرى أنه مع توسُّع نطاق التنقل ذاتي القيادة، فإن ملكية البنية التحتية وتشغيلها على نطاق واسع هما الركيزتان اللتان ستحدّدان الشركات الرائدة في هذا الميدان، ونحن نقود أعمالنا اليوم لنرسّخ مكانتنا في صدارة هذا التحوُّل».

وأضاف ديلانو: «بدأنا مسيرتنا في لاغوس برؤية بسيطة، وهي أن الطلب على التنقل كبير، لكن العرض لا يمكن أن يتوسّع ما لم يتم توفير منصة تجمع رأس المال والتكنولوجيا والعمليات معاً. وبعد خمس سنوات، تطورت هذه الرؤية إلى منصة عالمية رائدة. واليوم نركّز على بناء وتطوير منصة ستعيد تشكيل قطاع التنقل بأكمله، وتمكّن مليارات الرحلات ذاتية القيادة حول العالم. وانطلاقاً من مقرّنا في دولة الإمارات، وبدعم من رأسمال استراتيجي طويل الأمد، تمتلك «موف» اليوم الركائز الملائمة لتحويل القيادة الذاتية من مجرد تكنولوجيا مبتكرة إلى وسيلة نقل يومية. وهذا هو التجسيد الأوسع نطاقاً لرؤيتنا المؤسسية».

ومن جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «مع تحوُّل قطاع التنقل ذاتي القيادة من مرحلة الابتكار التقني إلى التطبيق والانتشار على نطاق واسع، تزداد أهمية البنية التحتية الداعمة له بشكل متنامٍ. وتعمل «موف» على بناء منصة تشغيلية متكاملة تجمع بين ملكية الأساطيل، والقدرة التشغيلية، والتكنولوجيا، لدعم المرحلة المقبلة من مسيرة نمو قطاع التنقل ذاتي القيادة. ويكتسب هذا الاستثمار أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تركّز مبادلة على توظيف الاستثمارات النوعية في البنى التحتية التمكينية، والمنصات القابلة للتوسع مثل «موف»، مما يدعم جهود التنويع الاقتصادي، ويعزّز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للتقنيات المتقدمة. ومنذ استثمار مبادلة الأول في شركة موف قبل ثلاث سنوات، ظلت شريكاً متميزاً لنا، ويسرُّنا مواصلة هذه الشراكة، وتسريع وتيرة نموها بينما تمضي قُدماً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية».

وقالت بيتي لي، المسؤولة في ووفين كابيتال (صندوق النمو التابع لشركة تويوتا): «أظهرت شركة «موف» كفاءة استثنائية في التنفيذ عبر مختلف الأسواق، حيث نجحت في بناء منصة عالمية تشمل أساطيل المركبات التقليدية وذاتية القيادة. وتعدُ المرحلة المقبلة من قطاع التنقل تحدياً يرتبط بالبنية التحتية بقدر ما يرتبط بالبرمجيات، وتعمل «موف» على بناء المرحلة التأسيسية لتلبية هذه المتطلبات. ونادراً ما نشهد شركات في هذه المرحلة تمتلك هذه السرعة الفائقة والتميز التشغيلي المشهود للشركة عالمياً، لذا نحن حريصون على تعزيز شراكتنا معهم، والمساهمة في تسريع مسار نموهم وتوسعهم المستقبلي».

وقال مايكل جوزيف، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسّس في شركة آيون باسيفيك ليمتد: «تعاونّا مع فريق موف لأكثر من خمس سنوات، أثبتت الشركة خلالها كفاءة تشغيلية وقدرة عالية على التنفيذ الفعّال. ومع تحوُّل قطاع التنقل ذاتي القيادة إلى مرحلة التطبيق الفعلي، تعمل موف على بناء المرحلة التأسيسية اللازمة للبنية التحتية في هذا القطاع، وهي مرحلة معقدة وقابلة للتكيّف وضرورية لتوسيع نطاق المركبات ذاتية القيادة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المسيرة الواعدة. ويمثّل التمويل من الفئة (سي) لشركة موف نقلة نوعية في قدرة الشركة على توسيع نطاق قدراتها في بناء وتطوير منظومة البنية التحتية التي تدعم قطاع التنقل ذاتي القيادة على مستوى العالم».