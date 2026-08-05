26.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الشركة العالمية القابضة إيرادات بقيمة 64.9 مليار درهم، بنمو نسبته 34.5% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 26.2 مليار درهم مقارنةً مع 8.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، كما نما الربح الإجمالي بنسبة 41% إلى 16.8 مليار درهم، وارتفعت ربحية السهم إلى 8.21 درهم.

وتعكس النتائج استمرار النمو في عدد من القطاعات التشغيلية للمجموعة، إلى جانب مساهمة الأنشطة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة والإدارة النشطة للمحفظة. وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بأداء قطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والعقارات والبناء، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بالمساهمات من محفظة المجموعة المتنوعة، إذ ظل قطاع العقارات والبناء أكثر القطاعات مساهمةً في إيرادات المجموعة، محققاً إيرادات بقيمة 20.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10.4%، مدعوماً بأنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة، فيما حقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بقيمة 14.7 مليار درهم، بنمو نسبته 4.5%، وارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين إلى 12.3 مليار درهم، وتجاوزت إيرادات الضيافة والترفيه الضعف لتصل إلى 5.2 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات الخدمات المالية 62.8% إلى 3.0 مليارات درهم، ونمت إيرادات قطاع الأغذية بنسبة 26.9% لتصل إلى 3.4 مليار درهم، وارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا بنسبة 35.2% إلى 1.9 مليار درهم.

وحافظت الشركة العالمية القابضة على مركز مالي قوي خلال النصف الأول، إذ نما إجمالي الأصول 9.6% ليصل إلى 469.7 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.0% إلى 268.3 مليار درهم. كما ارتفعت حقوق الملكية لمالكي الشركة بنسبة 8.6% لتصل إلى 165.9 مليار درهم.

وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 72.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2026. وارتفع إجمالي الدين إلى 99.8 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة، بما في ذلك إصداران من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار لكل منهما.

وخلال الفترة، وظّفت الشركة العالمية القابضة نحو 14 مليار درهم في شركات زميلة ومشاريع مشتركة وأصول مالية وعقارات.

وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري، حافظت الشركة العالمية القابضة على نسبة سيولة سريعة بلغت 2.7 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية بلغت 0.4 ضعف، وترى المجموعة أن هذه المستويات توفر لها السيولة والمرونة المالية لدعم أعمالها القائمة، مع مواصلة تقييم الفرص الجديدة بصورة انتقائية ومدروسة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا وشركات محفظتنا، إلى جانب القرارات الاستثمارية التي اتخذناها على مدار سنوات، ونشعر بالتفاؤل إزاء النمو المحقق في العديد من قطاعاتنا التشغيلية، واستمرار تطور المنصة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة، كما يعكس ارتفاع الأرباح طبيعة نموذج أعمال الشركة العالمية القابضة بصفتها شركة استثمار قابضة، تتحقق عوائدها من خلال مزيج يجمع بين الأداء التشغيلي، وتوظيف رأس المال بنهج منضبط، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية.

وأضاف: ندرك أن النتائج المالية القوية تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر، ولذلك نواصل التركيز على نهجنا المنضبط، والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية، والاستثمار بمنظور طويل الأمد، ولا تقتصر أولويتنا على تحقيق النمو فحسب، بل نسعى إلى توجيه رأس المال بصورة مدروسة نحو الشركات والشراكات التي تتيح للشركة العالمية القابضة توظيف إمكاناتها، وتحقيق قيمة مستدامة، ودعم الأولويات الاقتصادية للأسواق التي نزاول فيها أعمالنا، ونتقدم بخالص الشكر إلى مساهمينا وشركائنا وموظفينا على ثقتهم المتواصلة وإسهاماتهم القيّمة.