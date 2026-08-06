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الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع
6 أغسطس 2026 08:15

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4285.69 دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:35 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 18 يونيو الماضي، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4345.50 دولار.

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وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، فيما تعرض الدولار لضغوط، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 62.34 دولار للأوقية، والبلاتين 0.8% إلى 1750.15 دولار، والبلاديوم 1% إلى 1377 دولارا.
 

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
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