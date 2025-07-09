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الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تقود سباق الذكاء الاصطناعي بضم خبير بارز من "آبل"

شعار "ميتا"
9 يوليو 2025 09:47

اتخذت شركة التكنولوجيا الأميركية ميتا بلاتفورمس مالكة منصات فيسبوك وإنستجرام خطوة كبيرة، في السباق المتصاعد للسيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي بتوظيف رومينج بانج أحد كبار قادة قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة التكنولوجيا والإلكترونيات آبل، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال مساء أمس الثلاثاء.
سينضم بانج الذي قاد تأسيس فريق نماذج الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في أبل، إلى وحدة سوبر إنتيلجنس لابس التي أطلقتها ميتا مؤخرا. وجاء توظيف بانج مقابل حزمة مكافآت وأجور تبلغ عشرات الملايين من الدولارات. ويمثل هذا التعيين أحدث جهود ميتا لتشكيل فريق ذكاء اصطناعي عالمي المستوى، بعد استثمار 14 مليار دولار في شركة سكيل أيه.آي، وضم قادة تقنيين بارزين مثل ألكسندر وانج الرئيس التنفيذي لشركة سكيل  ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة جيت هب.

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ويقال إن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يقدم حزم تعويضات تصل إلى 100 مليون دولار لجذب أفضل المواهب من الشركات المنافسة.
ويعكس رحيل بانج تحديات أوسع نطاقا تواجه استراتيجية آبل للذكاء الاصطناعي. فبينما كان يشرف على فريق من 100 شخص يعمل على تطوير نماذج لغوية كبيرة لمنصة أبل إنتليجنس وأدوات أخرى، أعادت الشركة مؤخرا تنظيم قيادة الذكاء الاصطناعي لديها، ودرست دمج نماذج ذكاء اصطناعي من جهات خارجية في تطبيق المساعد الشخصي الرقمي سيري.

المصدر: وكالات
شركة ميتا
آبل
الذكاء الاصطناعي
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