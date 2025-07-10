Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة

كشفت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك عن الجيل الرابع من روبوت الدردشة "جروك 4"، والذي تم تدريبه على الحاسوب العملاق الخاص بالشركة "Colossus" ليصل إلى مستوى "تفكير متقدّم بدرجة العلماء". وتَعِد النسخة الجديدة بقدرات أعلى في التحليل المنطقي وتوليد النصوص.

وتشير شركة xAI إلى أن " النموذج نفسه الذي يستخدمه الفيزيائيون" قد تم توظيفه لتدريب جروك، مما يعزز من دقته في فهم المسائل المعقدة والاستجابة لها.

نسخة خاصة بالمطورين

لم تغفل xAI فئة المبرمجين، حيث أطلقت إصداراً مخصصاً يحمل اسم Grok 4 Code، تم تصميمه خصيصاً لكتابة الأكواد، تصحيحها وشرحها بشكل أكثر كفاءة، في تجربة تُشبه أدوات مثل GitHub Copilot أو GPT-4 Code Interpreter.

قدرات متعددة الوسائط... وربما فيديو قريباً

في خطوة تنافس OpenAI وGoogle، يتمتع "جروك 4" بدعم متعدد الوسائط يشمل النصوص والصور، مع خطط مستقبلية لدعم الفيديو. وقال ماسك إن هذا الجانب كان من أبرز نقاط الضعف التي تعمل الشركة على تجاوزها.

صوت طبيعي وتفاعل بشري أكثر

النسخة الصوتية Grok 4 Voice تأتي بصوت أكثر واقعية وانسيابية، مع تقليل واضح للمقاطعات أثناء التفاعل، مما يعزز تجربة المستخدم.

اتصال مباشر بالويب

يواصل "جروك 4" استخدام ميزة DeepSearch، التي تتيح له جلب بيانات مباشرة من الإنترنت أثناء المحادثة، وخصوصاً من منصة "إكس"، ما يسمح له بتقديم إجابات محدثة من دون الحاجة لفتح تبويب منفصل أو متصفح خارجي.

فهم عميق للثقافة الرقمية

أحد أبرز ما يميز "جروك" عن منافسيه هو إلمامه بثقافة الإنترنت، الميمز، واللغة العامية. وتقول xAI إنها قامت بضبط "جروك 4" ليكون أكثر طرافة ووعياً بالمحتوى المنتشر رقمياً، مما يجعله "من أكثر المساعدين الرقميين التصاقاً بالواقع الإلكتروني".

تحديات واستفهامات مستمرة

بالرغم من هذه التحسينات، لا يزال "جروك" يواجه انتقادات تتعلق بخطاب الكراهية والاستجابة المفرطة لطلبات المستخدمين. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى جاهزية الجيل الجديد فعلياً للاستخدام العام،من دون الوقوع في فخ الانحيازات أو الأخطاء الأخلاقية.

هل يكون "جروك 4" بالفعل نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي، أم مجرد خطوة متسرعة في سباق العمالقة؟