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الذكاء الاصطناعي

علماء يطورون "إبراً ذكية" لإيصال الأدوية مباشرة إلى الخلايا

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13 يوليو 2025 08:40

نجح علماء من أقسام الفيزياء والطب الأساسي وعلوم المواد في جامعة موسكو - لومونوسوف الحكومية الروسية بالتعاون مع معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا في تطوير"ميكرو إبر ذكية" دقيقة للتثبيت الدقيق والتحليل الجزيئي وتوصيل الأدوية إلى الخلايا.
وذكرت مجلة "ساينتيفيك روسيا" العلمية أن نظاما من إبر السيليكون الدقيقة المطلية بالذهب يثبت الخلايا الحية بدقة ويتيح تحليل تركيبها الجزيئي باستخدام مطيافية "رامان" العملاقة وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا التطوير في الجمع بين توصيل دواء العلاج الكيميائي والرصد المتزامن للتغيرات داخل الخلايا آنيًا، على مستوى الخلية الواحدة.

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المصدر: وكالات
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