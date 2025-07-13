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الذكاء الاصطناعي

متصفح من "أوبن أيه آي" يعمل بالذكاء الاصطناعي

شعار "أوبن إيه آي"
13 يوليو 2025 10:06

بعد أن أطلقت شركة بيربليكستي متصفح الإنترنت كوميت يعمل بالذكاء الاصطناعي، تخطط شركة أوبن أيه.آي الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي لإطلاق متصفح إنترنت خاص بها، مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنافسة جوجل كروم الذي يسيطر على حصة كبيرة من سوق متصفحات الإنترنت في العالم.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي تهدف إلى إطلاق متصفحها خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى غرار المتصفح كوميت من بيربليكستي والمتصفح ديا من ذا براوزر كومباني، فإن متصفح شركة أوبن أيه.آي  يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة النظر في كيفية تصفح المستخدمين للويب.
ويفترض أن المتصفح يحتفظ ببعض تفاعلات المستخدم على منصة شات جي.بي.تي بدلا من ربطه بمواقع الويب. وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، قد يدمج متصفح أوبن أيه آي وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة "اوبريتور" الذي يتولى تصفح الإنترنت لصالحها، باعتباره خاصية أساسية في المتصفح المنتظر.
وذكر موقع إنفورميشن  أن أوبن.أيه.آي بدات التفكير في إطلاق متصفح إنترنت خاص بها لمنافسة المتصفح كروم الخاص بشركة جوجل ومتصفح شركة بيربليكستي، في الوقت الذي تستهدف فيه أوبن أيه.آي الوصول مباشرة إلى بيانات مستخدمي متصفحات الإنترنت والقدرة على ابتكار تجارب مستخدم جديدة من دون الاعتماد على جوجل التي تمتلك كروم أشهر متصفح إنترنت في العالم حاليا.   

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة أوبن ايه آي
شبكة الانترنت
الذكاء الاصطناعي
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