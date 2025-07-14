الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب العبقرية في الرياضيات

في ظل القفزات التقنية، باتت الخوارزميات تتقن كتابة الشعر وتحليل الأسواق وغيره، ولكن الذكاء الاصطناعي دخل ميدانًا لطالما اعتُبر معقلًا حصريًا للعبقرية البشرية وهو الرياضيات.

هذه المرة، لم يأتِ الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، بل منافس حقيقي في التفكير المجرد والاستدلال المنطقي، وحتى في تقديم حلول لمعضلات لم تُحل من قبل.

شهدت الأوساط الأكاديمية مؤخرًا تحوّلاً كبيراً مع ظهور نماذج لغوية متقدمة قادرة على حل مسائل رياضية بمستوى أبحاث الدكتوراه، بل وإظهار أسلوب تفكير يشبه إلى حد كبير ما يقوم به الباحثون المحترفون.

مدينة بيركلي في ولاية كاليفورنيا، شهدت حدثًا فريدًا من نوعه، تمثل في لقاء جمع حوالي ثلاثين من أعظم علماء الرياضيات في العالم. هدفهم لم يكن تقديم أوراق بحثية أو مناقشة نظريات تقليدية، بل مواجهة نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم o4-mini، تم تطويره من قبل شركة OpenAI، ومصمم خصيصًا لتنفيذ عمليات الاستدلال الرياضي المعقّد. بحسب موقع "لايف ساينس".

والاستدلال الرياضي هو عملية استنتاج صحة العبارات الرياضية أو النظريات من خلال سلسلة من الخطوات المنطقية.

نموذج متقدم

o4-mini هو نموذج لغوي كبير (LLM) من الجيل الأحدث، تم تدريبه ليس فقط على النصوص العامة، بل أيضًا على مجموعات بيانات متخصصة، مع تدخل مكثّف من البشر لتعزيز قدراته في التفكير المنطقي.

بالمقارنة مع النماذج السابقة، يتميز o4-mini بمرونة وسرعة عالية، وقدرة استثنائية على تحليل المسائل الرياضية المعقّدة، ما أهّله لأن يخوض اختبارات بمستوى الدكتوراه، بل وبعض الأسئلة التي لم يُعرف لها حل حتى الآن.

قدرات النموذج

لرصد مدى قدرات النموذج، أطلقت منظمة Epoch AI مشروعًا بحثيًا باسم FrontierMath، بإشراف الباحث إليوت غليزر. تم تصميم أكثر من 300 سؤال رياضي غير منشور، موزعة على أربعة مستويات: من مرحلة البكالوريوس إلى مستوى التحدي البحثي العالي.

في البداية، تمكن o4-mini من حل نحو 20٪ من هذه الأسئلة، ما دفع الفريق للانتقال إلى مستوى خامس "افتراضي" يشمل أسئلة لا يستطيع حتى كبار العلماء حلّها.

ولتسريع الجهود، عُقد لقاء حضوري في مايو، تم تقسيم العلماء إلى فرق تنافسية، هدفها ابتكار أسئلة يعجز النموذج عن حلها- ومن ينجح منهم، يحصل على مكافأة قدرها 7.500 دولار عن كل سؤال لا يستطيع النموذج التعامل معه.

تفوق مذهل... ومقلق

بالرغم من هذه التحديات، تمكن o4-mini من تقديم حلول مذهلة بأسلوب علمي متسلسل. في إحدى الحالات، طرح البروفيسور كين أونو مسألة مفتوحة في نظرية الأعداد، يصعب حتى على المتخصصين حلها؛ وشاهد بذهول كيف استطاع النموذج: تحليل الأدبيات خلال دقائق.. واقتراح نسخة مبسطة للتدريب الذاتي

ثم تقديم حل صحيح بلغة واثقة وساخرة.

هذا النمط جعل العلماء يدركون أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل بدأ يشارك في جوهر العملية البحثية.

مستقبل الرياضيات

مع نهاية اللقاء، دار نقاش عميق بين المشاركين حول مستقبل الرياضيات في ظل هذه القفزات التقنية. تم اقتراح سيناريو يُصبح فيه دور عالم الرياضيات مشابهًا لدور الأستاذ الجامعي:

يطرح الأسئلة، ويوجه الذكاء الاصطناعي نحو استكشاف الحلول، بدلًا من القيام بالعمليات الحسابية والتحليلية بنفسه.وفي ظل هذا التحوّل، أكدو بعض الباحثين أن تعزيز الإبداع في التعليم العالي سيكون أساسيًا لبقاء الرياضيات كمجال حيوي، وليس مجرد تطبيقات آلية.

تحذيرات

بالرغم من الانبهار، حذر بعض العلماء من الإفراط في الثقة بالنموذج.وأشار أحد الباحثين إلى أن النموذج يقدم نفسه بثقة عالية قد تؤثر على حكم الإنسان، حتى وإن لم يكن دائمًا على حق.

وقال: "من الخطأ الاعتقاد أن الذكاء الاصطناعي العام لن يأتي... فهذه النماذج بدأت تتفوق على أفضل طلاب الدراسات العليا في العالم".

هذا الانجاز يضع الباحثين والمجتمعات الأكاديمية أمام تحد للاستعداد لتحولات جذرية في طبيعة البحث والتعليم، مع الحفاظ على جوهر الإبداع الإنساني.

لمياء الصديق(أبوظبي)