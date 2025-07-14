"ميتا" تستثمر مئات المليارات في الذكاء الاصطناعي الفائق

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، اليوم الاثنين، إن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات على بناء عدد من مراكز البيانات لتطوير ما يسمى بـ"الذكاء الاصطناعي الفائق"، في خطوة تعكس تكثيف جهودها لاستقطاب أبرز مهندسي الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه شركات تكنولوجيا عملاقة منذ شهور لإتمام عمليات استحواذ كبرى، وتقديم حزم أجور بملايين الدولارات لاستقطاب المواهب القادرة على قيادة الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي.

وكتب زوكربيرج في منشور على منصة "ثريدز": "لدينا رأس المال من أعمالنا للقيام بذلك".

وأشار إلى أن "ميتا" تعمل على بناء عدة مجموعات من مراكز البيانات الضخمة لدعم طموحاتها في هذا المجال.

وكانت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام قد أعلنت مؤخراً عن قسم جديد لمختبرات الذكاء الاصطناعي الفائق، وذلك بعد انتكاسات واجهها نموذجها "LLaMA 4" واستقالة عدد من كبار موظفيها.

وارتفع سهم شركة ميتا بنسبة 1% في تعاملات اليوم، وصعد بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام.