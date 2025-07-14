الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تستثمر مئات المليارات في الذكاء الاصطناعي الفائق

مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا
14 يوليو 2025 20:47

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، اليوم الاثنين، إن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات على بناء عدد من مراكز البيانات لتطوير ما يسمى بـ"الذكاء الاصطناعي الفائق"، في خطوة تعكس تكثيف جهودها لاستقطاب أبرز مهندسي الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه شركات تكنولوجيا عملاقة منذ شهور لإتمام عمليات استحواذ كبرى، وتقديم حزم أجور بملايين الدولارات لاستقطاب المواهب القادرة على قيادة الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي.
وكتب زوكربيرج في منشور على منصة "ثريدز": "لدينا رأس المال من أعمالنا للقيام بذلك".
وأشار إلى أن "ميتا" تعمل على بناء عدة مجموعات من مراكز البيانات الضخمة لدعم طموحاتها في هذا المجال.
وكانت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام قد أعلنت مؤخراً عن قسم جديد لمختبرات الذكاء الاصطناعي الفائق، وذلك بعد انتكاسات واجهها نموذجها "LLaMA 4" واستقالة عدد من كبار موظفيها.
وارتفع سهم شركة ميتا بنسبة 1% في تعاملات اليوم، وصعد بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام.

أخبار ذات صلة
"ميتا" تجرب "الخيام الفعلية" وتسابق الزمن لبناء الذكاء الفائق
"إنفيديا" تستأنف تصدير رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي إلى الصين
المصدر: رويترز
شركة ميتا
ميتا
نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية
مارك زوكربرج
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
اليوم 14:08
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
الرياضة
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
اليوم 14:03
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 14:00
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
اليوم 14:00
فيرتز يودع ليفركوزن: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد»
الرياضة
فيرتز يودع ليفركوزن: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد»
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©