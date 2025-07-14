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الذكاء الاصطناعي

ماسك يعلن موقفه من اندماج "تسلا" و"إكس إيه آي"

إيلون ماسك
14 يوليو 2025 21:19

استبعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، حدوث اندماج بين شركتي "تسلا" و"إكس إيه آي"، لكنه قال إنه يخطط لأن يصوّت مساهمو شركة صناعة السيارات الكهربائية على الاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وجاءت تعليقات ماسك في أعقاب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، السبت الماضي، ذكر أن "سبيس إكس" ستستثمر ملياري دولار في "إكس إيه آي"، في إطار جولة تمويل بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى مواكبة المنافسين، بما في ذلك "أوبن إيه آي"، في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب رؤوس أموال ضخمة.
وترتبط شركات ماسك بالفعل بعلاقات وثيقة، إذ يُطرح روبوت الدردشة الآلي "جروك" من "إكس إيه آي" في سيارات تسلا، كما ساعد مهندسو شركة صناعة السيارات الكهربائية ماسك عقب استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عام 2022، والتي أصبحت تُعرف حالياً باسم "إكس".
ورداً على سؤال أحد المستخدمين في المنصة بشأن ما إذا كان مستثمرو تسلا يؤيدون اندماج الشركتين، أجاب ماسك قائلاً: "لا".
وأضاف، أمس الأحد، أنه سيطلب من مساهمي تسلا التصويت على إمكانية استثمار الشركة في "إكس إيه آي".
وكتب ماسك على "إكس": "لو كان الأمر بيدي، لاستثمرت تسلا في إكس إيه آي منذ فترة طويلة"، مشيراً إلى أن التعاون بين الشركتين قد يعزز طموحات تسلا في مجال السيارات ذاتية القيادة.

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المصدر: رويترز
تسلا
شركة تسلا
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
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