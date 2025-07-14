الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية

تخيل أنك تدخل عيادة طبيبك وأنت تشعر بالمرض، وبدلاً من تصفح تاريخك الطبي أو إجراء فحوصات تستغرق أيامًا، يجمع طبيبك فورًا البيانات من سجلاتك الصحية، وملفك الجيني، والأجهزة القابلة للارتداء للمساعدة في تحديد المشكلة.

يُعد هذا النوع من التشخيص السريع أحد أهم وعود الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. يقول مؤيدو هذه التقنية إنه خلال العقود القادمة، يمكن للذكاء الاصطناعي إنقاذ مئات الآلاف، بل ملايين الأرواح.

وأكثر من ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2023 أنه إذا زاد قطاع الرعاية الصحية من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، يمكن توفير ما يصل إلى 360 مليار دولار أميركي سنويًا.

وعلى الرغم من انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل شبه كامل، من الهواتف الذكية إلى برامج الدردشة الآلية والسيارات ذاتية القيادة، إلا أن تأثيره على الرعاية الصحية حتى الآن لا يزال منخفضًا نسبيًا.

على سبيل المثال، أظهر استطلاع، أجرته الجمعية الطبية الأميركية، عام 2024 أن 66% من الأطباء الأميركيين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات، بزيادة عن 38% في عام 2023. ولكن معظم ذلك كان للدعم الإداري أو الدعم منخفض المخاطر. وعلى الرغم من أن 43% من مؤسسات الرعاية الصحية الأميركية قد أضافت أو وسّعت نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024، إلا أن العديد من التطبيقات لا تزال في مراحلها الأولى، لا سيما فيما يتعلق بالقرارات والتشخيص الطبي.

التشخيص غير الدقيق والتحيز العنصري

يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته الفائقة على اكتشاف الأنماط في مجموعات البيانات الضخمة. في الطب، قد تشير هذه الأنماط إلى علامات مبكرة للمرض قد يغفلها الطبيب، أو قد تشير إلى أفضل خيار علاجي، بناءً على استجابة مرضى آخرين ذوي أعراض وخلفيات مشابهة. في النهاية، سيؤدي هذا إلى تشخيص أسرع وأكثر دقة ورعاية أكثر تخصيصًا.

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يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا مساعدة المستشفيات على العمل بكفاءة أكبر من خلال تحليل سير العمل، والتنبؤ باحتياجات الموظفين، وجدولة العمليات الجراحية، بما يضمن استخدام الموارد الثمينة، مثل غرف العمليات، بأقصى قدر من الفعالية. ومن خلال تبسيط المهام التي تستغرق ساعات من الجهد البشري، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح لمقدمي الرعاية الصحية التركيز بشكل أكبر على الرعاية المباشرة للمرضى.

ولكن على الرغم من قوته، إلا أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء. فعلى الرغم من تدريب هذه الأنظمة على بيانات من مرضى حقيقيين، إلا أنها قد تواجه صعوبات عند مواجهة أمر غير عادي، أو عندما لا تتطابق البيانات تمامًا مع حالة المريض الذي أمامها.

نتيجة لذلك، لا يقدم الذكاء الاصطناعي دائمًا تشخيصًا دقيقًا. تُسمى هذه المشكلة "الانحراف الخوارزمي"، وهي حالة تُؤدي فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أداءً جيدًا في بيئات مُتحكم بها، لكنها تفقد دقتها في مواقف الحياة الواقعية.

يُمثل التحيز العنصري والإثني مشكلة أخرى. فإذا كانت البيانات تنطوي على تحيز لأنها لا تشمل عددًا كافيًا من المرضى من مجموعات عرقية أو إثنية مُعينة، فقد يُقدم الذكاء الاصطناعي توصيات غير دقيقة لهم، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئة. وتشير بعض الأدلة إلى أن هذا قد حدث بالفعل.

تغيير تدريجي

تتبنى المستشفيات اليوم بسرعة برامج الذكاء الاصطناعي التي تستمع للمرضى أثناء زياراتهم وتُسجِّل الملاحظات السريرية تلقائيًا، مما يُقلِّل من الأعمال الورقية ويُتيح للأطباء قضاء المزيد من الوقت معهم. تُظهر الدراسات الاستقصائية أن أكثر من 20% من الأطباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي الآن لكتابة ملاحظات تقدم العلاج أو ملخصات خروج المرضى. كما يُصبح الذكاء الاصطناعي قوةً فاعلةً في العمل الإداري. تُوظِّف المستشفيات روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة جدولة المواعيد، وفرز أسئلة المرضى الشائعة، وترجمة اللغات آنيًا.

توجد استخدامات سريرية للذكاء الاصطناعي، ولكنها محدودة. في بعض المستشفيات، يُمثِّل الذكاء الاصطناعي عينًا ثانية لأطباء الأشعة الذين يبحثون عن العلامات المبكرة للمرض. لكن الأطباء ما زالوا مُترددين في تسليم القرارات للآلات كلياً؛ إذ يعتمد حوالي 12% منهم فقط حاليًا على الذكاء الاصطناعي للمساعدة التشخيصية.

يكفي القول إن تحوّل الرعاية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي سيكون تدريجيًا. تحتاج التقنيات الناشئة إلى وقت لتنضج، ولا تزال الاحتياجات قصيرة المدى للرعاية الصحية تفوق المكاسب طويلة المدى.

مصطفى أوفى (أبوظبي)