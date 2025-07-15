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الذكاء الاصطناعي

"إنفيديا" تستأنف تصدير رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي إلى الصين

جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة "إنفيديا"
15 يوليو 2025 08:51

قال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة "إنفيديا"، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على قيام الشركة ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة طراز "إتش 20" إلى الصين.

وجاء في منشور بثته الشركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إن الحكومة الأميركية أكدت للشركة اعتزامها إصدار تراخيص التصدير، في حين تأمل الشركة بدء تصدير الرقائق إلى الصين في القريب العاجل.

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يذكر أن هوانج التقى مؤخرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعددا من صناع السياسة الأميركيين، في حين يزور الصين حاليا لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.

وقال هوانج للصحفيين في بكين "اليوم اعلن أن الحكومة الأميركية وافقت على طلبنا الترخيص ببدء تصدير رقائق إتش 20" إلى الصين التي يوجد فيها نحو نصف إجمالي عدد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

 

المصدر: وكالات
إنفيديا
الصين
الذكاء الاصطناعي
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