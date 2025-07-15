"ميتا" تجرب "الخيام الفعلية" وتسابق الزمن لبناء الذكاء الفائق

أبوظبي (الاتحاد)

تسعى شركة "ميتا" والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على نحو متسارع إلى تطوير تقنيات الذكاء الفائق، حيث بدأت الشركة فعلياً في استقطاب باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما أعلن زوكربيرج، أن "ميتا" تعمل على إنشاء مركز بيانات ضخم يُدعى "هيبريون" بقدرة 5 غيغاواط. بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وتبدو وتيرة العمل شديدة الوضوح، إذ أشارت التقديرات إلى أن "ميتا" تسعى لزيادة قدرتها الحوسبية لدرجة أنها شرعت فعلياً في إقامة خيام مؤقتة كمراكز بيانات بديلة، ريثما تُستكمل منشآتها الدائمة قيد الإنشاء.

سباق اللحاق بالركب التكنولوجي

تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن "ميتا" تسعى جاهدة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع، وذلك بعد أن تراجعت خلف منافسين مثل OpenAI وxAI وجوجل. ويبدو أن مارك زوكربيرج لا يرغب في انتظار الجداول الزمنية التقليدية الخاصة بأعمال البناء لتقليص هذا الفارق.

وقال تقرير "SemiAnalysis": "هذا التصميم لا يهتم بالجمال أو التكرار، بل يركّز على تسريع تشغيل القدرات الحوسبية!".

وأضاف: "من الوحدات الجاهزة للطاقة والتبريد إلى الهياكل فائقة الخفة، السرعة هي العامل الحاسم، ولا وجود لأي أنظمة توليد احتياطية، كمولدات الديزل مثلاً".

أما عن مركز البيانات "هيبريون"، فقد صرّحت المتحدثة باسم "ميتا"، آشلي غابرييل، بأن المشروع سيُقام في ولاية لويزيانا، ومن المتوقع أن تبلغ قدرته 2 غيغاواط بحلول عام 2030.

وأكد زوكربيرج أن "ميتا" تعتزم بناء واحدة من أكثر الفرق كفاءة وكثافة بالمواهب في هذا القطاع، لافتا إلى أن الشركة تمتلك رأس المال اللازم من أعمالها لدعم هذه الخطط ، وأنها ستستثمر مئات المليارات من الدولارات في البنية الحاسوبية لبناء الذكاء الاصطناعي الفائق.

ويشير مصطلح "الذكاء الاصطناعي الفائق" إلى نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يفوق قدرات العقل البشري.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد هذه المراكز، ويدعى "بروميثيوس"، في عام 2026، بينما قد يستهلك مركز يعرف باسم "هيبريون" ما يصل إلى 5 جيجاوات من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من أربعة ملايين منزل أميركي متوسط بالاستهلاك، وفقا للخبراء.