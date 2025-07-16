هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء؟.. رئيس "ChatGPT" يرد

أكد نيكولاس تورلي، رئيس "ChatGPT" في شركة "OpenAI"، أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الأطباء، بل وسيلة لتجاوز مشكلة إحجام البعض عن زيارة الطبيب.

وقال في البودكاست الرسمي للشركة: "لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيزيح الأطباء، بل سيزيح فكرة عدم الذهاب إلى الطبيب تماماً".

وأضاف أن أنظمة مثل "تشات جي بي تي" تهدف إلى تمكين المرضى، خصوصاً في المناطق التي يصعب فيها الحصول على الرعاية الطبية.

وأوضح تورلي: "نحن نساهم في إتاحة الرأي الطبي الثاني للجميع، وهو امتياز لا يتمتع به سوى القليلون اليوم بسبب التكلفة أو نقص الوعي".



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دعم الأطباء وليس المرضى فقط

أشار تورلي إلى أن الأطباء أنفسهم بدأوا بالفعل استخدام ChatGPT لمراجعة استنتاجاتهم الطبية والحصول على رؤى بديلة، لكنه شدد على أن كسب ثقة المجتمع الطبي يتطلب أكثر من مجرد أداء جيد للنماذج، قائلاً: "هناك عمل لتطوير النماذج لتصبح ممتازة، وعمل آخر لإثبات جودتها فعلياً".

ووفقاً لموقع "the decoder"، لفت تورلي إلى ضرورة توفير فهم واضح لمواطن القوة والقصور في هذه النماذج لكل من المرضى والأطباء، معتبراً أن غياب اختبارات منهجية دقيقة يظل عقبة أمام الثقة بها.

ومع تطور النماذج للاقتراب من مستوى الأداء البشري أو تجاوزه، حذّر تورلي من أن تحديد حدودها بدقة يصبح أكثر صعوبة.



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الذكاء الاصطناعي بين الأداء المثالي والواقع العملي

أظهرت أحدث اختبارات OpenAI أن نماذج GPT-4.1 وo3 تفوقت على الأطباء في سيناريوهات حوارية طبية، بينما حققت نظم أخرى مثل MAI-DxO من شركة مايكروسوفت أداءً يفوق الأطباء المخضرمين في تشخيصات معقدة من حيث الدقة والكلفة.

ومع ذلك، أقر تورلي بأن هذه الاختبارات تتم في بيئات خاضعة للرقابة، وأن النجاح فيها لا يضمن الأداء ذاته في الممارسات الطبية اليومية.

واستشهد بدراسة من جامعة أوكسفورد كشفت أن بعض المستخدمين اتخذوا قرارات أسوأ بمساعدة الذكاء الاصطناعي مقارنة باستخدام محرك بحث تقليدي، نتيجة إخفاق المحادثات أحياناً مع النماذج.

في المقابل، تظهر تقارير من مستخدمين تمكنوا بفضل "تشات جي بي تي" من الوصول إلى تشخيصات لأمراض نادرة بعد سنوات من المعاناة.



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الصحة والتعليم

اختتم تورلي بالإشارة إلى أن مجالي الصحة والتعليم يمثلان أعظم فرص الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول اجتماعي عميق، قائلاً: "هذه الفرصة بالتحديد هي ما يدفعني للاستيقاظ كل صباح بحماس".



أمجد الأمين (أبوظبي)