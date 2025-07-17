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الذكاء الاصطناعي

"تسلا" تعتزم إضافة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي "جروك" إلى سياراتها

سيارة تابعة لتسلا
17 يوليو 2025 11:11

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، عن اعتزام الشركة إضافة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جروك  التابع لشركة  الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي المملوكة لماسك خلال الأسبوع المقبل.  
ولم يكشف ماسك في إعلانه عن الخطوة عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له إكس، ما إذا كان سيتم دمج تطبيق جروك في السيارات بالولايات المتحدة فقط أم في الدول الأخرى أيضا. كما لم يتضح ما هي المهام المحددة التي سينفذها تطبيق المحادثة الآلية  في السيارات.
وفي وقت سابق كشف ماسك عن أحدث إصدار من جروك والذي وصفه بأنه "أذكى منصة ذكاء اصطناعي في العالم". 

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المصدر: وكالات
شركة تسلا
الذكاء الاصطناعي
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