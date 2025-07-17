"جوجل" تطلق ميزة جديدة لتلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "جوجل" إطلاق ميزة جديدة في خدمة (اكتشف Discover) ضمن تطبيق البحث على نظامي iOS وAndroid، تعرض للمستخدمين ملخصات إخبارية مولّدة بالذكاء الاصطناعي (AI-generated summaries). بدلاً من الاكتفاء بعرض عنوان خبر واحد.

وأكد متحدث باسم الشركة أن هذه الميزة ليست اختباراً محدوداً بل إطلاق رسمي في الولايات المتحدة، مع تركيز أولي على موضوعات شائعة مثل الرياضة والترفيه، لتسهيل اختيار المقالات التي يرغب المستخدمون في قراءتها، بحسب موقع "TechCrunch" التقني.



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وتعمل جوجل على تجريب أساليب أخرى لعرض الأخبار في Discover، مثل عرض نقاط موجزة أسفل العناوين أو تجميع أخبار متشابهة ضمن حزمة واحدة، دون الإشارة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه الأساليب.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه اعتماد المؤسسات الإعلامية الكبرى، على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى، وسط مخاوف متنامية من تأثير ميزات مثل (نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي - AI Overviews) و(وضع الذكاء الاصطناعي - AI Mode)، التي توفر الإجابات مباشرة داخل محرك البحث دون إحالة المستخدمين إلى المواقع الإخبارية.

وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، أطلقت جوجل ميزة (جدار العروض - Offerwall)، التي تتيح للناشرين تحقيق عوائد عبر خيارات مثل المدفوعات الصغيرة، أو الاشتراك بالنشرات الإخبارية، أو مشاهدة الإعلانات.



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وأظهرت بيانات شركة "Similarweb" أن حركة البحث العالمية انخفضت بنسبة 15% على أساس سنوي حتى يونيو 2025، كما تراجعت الزيارات الإخبارية من ذروتها عند 2.3 مليار منتصف 2024 إلى أقل من 1.7 مليار زيارة في مايو 2025.

ويحذر خبراء من أن التوسع في الملخصات الآلية داخل Discover قد يزيد من تراجع زيارات المواقع القادمة من جوجل.



أمجد الأمين (أبوظبي)