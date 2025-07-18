مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي

تختبر شركة مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق Copilot Vision يتيح لك مشاركة سطح مكتب كامل (أو تطبيق محدد) مع مساعد ذكاء اصطناعي. تمنح هذه الميزة Copilot القدرة على "رؤية" ما تراه والتفاعل معك في الوقت الفعلي.

هذا التحديث، الذي ظهر على قنوات Windows Insider هذا الأسبوع، يعني نظريًا أن Copilot سيتمكن من تقديم التعليمات، ومساعدتك في تحسين مشاريعك الإبداعية، وتحسين سيرتك الذاتية، أو حتى تصفح الألعاب. يشبه هذا التحديث تطبيق Gemini Live على أجهزة Android، والذي يسمح لك بمشاركة شاشتك، وحتى عرض الكاميرا، مع Gemini لتتمكن من الدردشة معه حول محيطك في الوقت الفعلي.

يمكن الآن لمستخدمي Windows Insider، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى تحديث Copilot Vision، تشغيل Vision أثناء محادثات Copilot الصوتية من خلال النقر على أيقونة النظارات ومشاركة شاشتهم. هذا يُسهّل توفير سياق إضافي، وقد يؤدي إلى مساعدة أكثر تخصيصًا.

هذا التحديث، المتوفر من الإصدار 1.25071.125 فصاعدًا، متاح حاليًا فقط لمستخدمي Insider في الأسواق التي تُفعّل فيها Windows Vision.