"ميسترال" للذكاء الاصطناعي تدخل مجال نماذج الصوت مفتوحة المصدر

أعلنت شركة "ميسترال" الفرنسية للذكاء الاصطناعي عن إطلاق "فوكسترال" (Voxtral)، أول أداة من نماذج الصوت مفتوحة المصدر. صُممت نماذج فهم الكلام هذه للاستخدام المهني، وهي تُمثل دخول الشركة الفرنسية الناشئة إلى القطاع الاستراتيجي للذكاء الصوتي، وهو مجال كانت تسيطر عليه سابقًا شركات رائدة مثل "أوبن إيه آي" و"ميتا" و"جوجل".

يتوفر Voxtral في نموذجين رئيسيين: Voxtral Small (24 مليار معلمة) وVoxtral Mini (3 مليار معلمة)، وكل منهما مخصص لبيئات مميزة.

ميزات تتجاوز النسخ

يهدف Voxtral إلى أن يكون بديلاً لأنظمة التعرف التلقائي على الكلام غير الموثوقة وواجهات برمجة التطبيقات المغلقة والمملوكة باهظة الثمن.

صُممت الأداة للتعامل مع سياقات صوتية طويلة، ويمكنها التعامل مع ما يصل إلى 30 دقيقة من النسخ أو 40 دقيقة من الفهم، بفضل نافذة تضم 32,000 رمز مميز.

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استنادًا إلى بنية نموذج اللغة Mistral Small 3.1، يستطيع "فوكسترال" الاستجابة للاستعلامات المنطوقة، وإنشاء ملخصات من الملفات الصوتية، أو تحويل النية المعبر عنها شفهيا إلى استدعاء واجهة برمجة تطبيقات أو تدفق خلفي. يدعم النموذج اللغات الشائعة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية والهندية والألمانية والهولندية والإيطالية.

أداء متطور

يأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه حلول النسخ والتحليل الصوتي طلبًا كبيرًا، مع تسارع حالات الاستخدام في دعم العملاء، وتحليل التفاعل، والتوثيق الآلي، والمساعدة الصوتية.

وفقًا للتقييمات الأولية، التي أصدرتها Mistral، يتفوق Voxtral Small على نماذج صوت مفتوحة المصدر سابقة له في العديد من مقاييس النسخ التلقائي، مع الحفاظ على استهلاك مُتحكم فيه للموارد.