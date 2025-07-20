تقرير: ترامب قد يلتقي رئيس الصين خلال قمة في كوريا

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بين 30 أكتوبر وأول نوفمبر أو قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة المقررة في كوريا الجنوبية.

ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع تقريبا التي يستوردها الأميركيون، إذ يقول إن ذلك سيحفز الصناعة المحلية.

ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية أساسية قدرها 10 بالمئة على السلع المستوردة من جميع الدول مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من دول بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم على وارداتها وهي 55 بالمئة.

وحدد ترامب موعدا نهائيا ينقضي في 12 أغسطس المقبل من أجل توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية.