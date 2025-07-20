الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

تقرير: ترامب قد يلتقي رئيس الصين خلال قمة في كوريا

ترامب يلتقي شي (أرشيفية)
20 يوليو 2025 19:50

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بين 30 أكتوبر وأول نوفمبر أو قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة المقررة في كوريا الجنوبية.
ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع تقريبا التي يستوردها الأميركيون، إذ يقول إن ذلك سيحفز الصناعة المحلية.
ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية أساسية قدرها 10 بالمئة على السلع المستوردة من جميع الدول مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من دول بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم على وارداتها وهي 55 بالمئة.
وحدد ترامب موعدا نهائيا ينقضي في 12 أغسطس المقبل من أجل توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية.

أخبار ذات صلة
ترامب: قريباً سيتم الإفراج عن 10 أسرى في غزة
ترامب يوقع قانونا بشأن العملات الرقمية
المصدر: رويترز
شي جين بينغ
دونالد ترامب
لقاء
آخر الأخبار
ميناء أنتويرب في بلجيكا
الأخبار العالمية
وزيرأميركي يدلي بتصريح بشأن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
اليوم 20:50
«موجة الانسحاب» تضرب «كندا المفتوحة»
الرياضة
«موجة الانسحاب» تضرب «كندا المفتوحة»
اليوم 20:46
اندلاع حريق في عبارة قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
مقتل 5 وإنقاذ العشرات إثر حريق في عبارة قبالة إندونيسيا
اليوم 20:34
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
اليوم 20:31
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء
الأخبار العالمية
تطورات الأحداث في السويداء بعد أيام من الاشتباكات
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©