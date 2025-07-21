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الذكاء الاصطناعي

شراكة استراتيجية بين "أوبن.إيه.آي" وبريطانيا بشأن الذكاء الاصطناعي

شعار الذكاء الاصطناعي
21 يوليو 2025 23:25

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها وقعت شراكة استراتيجية مع شركة أوبن.إيه.آي مع اتفاقهما على خطط لتوسيع التعاون في أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي وبحث آفاق الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات.
وذكر بيان أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدعومة من مايكروسوفت، ستعمل أيضا على توسيع مكتبها في العاصمة البريطانية لندن وتعزيز فرق البحث والهندسة التابعة لها في أول موقع دولي افتتحته أوبن.إيه.آي قبل عامين.
ينص الاتفاق على أن تشارك أوبن.إيه.آي المعلومات التقنية مع معهد أمن الذكاء الاصطناعي في بريطانيا لزيادة معرفة المؤسسات الحكومية بقدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره الأمنية.
وجاء في البيان "الشراكة ستستعرض مجالات نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل العدالة والدفاع والأمن وتكنولوجيا التعليم، بما يتماشى مع معايير وإرشادات بريطانيا، لإثبات إمكانية جعل الخدمات الممولة من دافعي الضرائب أكثر كفاءة وفعالية".

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