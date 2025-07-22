أرقام استخدام قياسية تدفع "تشات جي بي تي" إلى قمة أدوات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة OpenAI أن مستخدمي ChatGPT يرسلون حاليًا أكثر من 2.5 مليار مطالبة يوميًا، مما يعكس نموًا هائلًا في استخدام الأداة خلال الأشهر الماضية. ووفقًا للتقرير، فإن 330 مليونًا من هذه المطالبات تأتي من الولايات المتحدة وحدها.وفقًا لما أورده موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بما أعلنه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في ديسمبر الماضي عندما كان العدد اليومي للمطالبات يبلغ حوالي 1 مليار فقط، أي أن الاستخدام تضاعف تقريبًا خلال أقل من عام.

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يعزو التقرير هذا النمو إلى التحديثات الكبيرة التي أُضيفت إلى ChatGPT، خاصة بعد دمج أدوات مثل تحليل البيانات، توليد الصور، وتخصيص الذكاء الاصطناعي للمستخدمين، بالإضافة إلى إتاحته بشكل مجاني وواسع من خلال تطبيقات الهاتف والويب.

وبحسب هذه الأرقام، فإن عدد الطلبات السنوية التي يتلقاها ChatGPT يتجاوز 912.5 مليار طلب، وهو رقم ضخم يعكس مدى النمو السريع الذي يشهده استخدام الأداة حول العالم.

ومع أن محرك البحث جوجل ما زال يتفوق بفارق كبير بأكثر من 5 تريليونات عملية بحث سنويًا، فإن الوتيرة المتسارعة لنمو ChatGPT تشكل منافسة واضحة لهيمنة جوجل في مجال البحث، ونموذج أعمالها المرتبط بالإعلانات الإلكترونية.

ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع عدد المستخدمين على نطاق أسبوعي لـ ChatGPT من 300 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 500 مليون بحلول مارس 2025، مما يدلل على تصاعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف الاستخدامات اليومية.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن OpenAI تستعد لإطلاق متصفح ويب جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى منافسة متصفح "جوجل كروم" بنحو مباشر.

ويُعد هذا التوجه امتدادًا للإطلاق الأخير لأداة "ChatGPT Agent"، التي تتيح للمستخدمين تنفيذ المهام تلقائيًا على أجهزتهم.

تعكس هذه الأرقام المتسارعة مدى التحول العالمي نحو الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والعمل، حيث أصبح ChatGPT أحد أبرز محركات المعرفة والتفاعل الرقمي في العالم. وإذا استمر هذا النمو بنفس الوتيرة، فقد نشهد قريبًا منافسة حقيقية بين أدوات الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث التقليدية من حيث حجم الاستخدام والتأثير.