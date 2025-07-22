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الذكاء الاصطناعي

تقنية جديدة لإنتاج غضروف درقي يمكن طباعته لمرضى السرطان

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22 يوليو 2025 11:08

ابتكر باحثون من الجامعة الوطنية للتكنولوجيا والعلوم في روسيا، تقنية لإنتاج غضروف درقي حنجري فردي، يمكن طباعته على طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد، وتصنيعه وفقا لخصائص كل مريض.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الباحثين قولهم، إن هذا يسمح باستعادة الجزء المفقود من الحلق لاحقا أثناء العملية الجراحية.

وأضاف أن المبتكرين حصلوا على نموذج أولي من الغضروف بهذه الطريقة، مؤكدين أن الطريقة التي ابتكروها غير مكلفة، ويمكن استخدامها في إنتاج كميات كبيرة.

ويؤدي الغضروف الدرقي وظائف وقائية ودعمية للأعضاء المحيطة، ويمنع انهيار الجهاز التنفسي، ويعمل كموقع ربط للعضلات والأربطة.

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ولكن، في حالة تلفه، يصعب ترميمه لأنه يفتقر إلى الأوعية الدموية، وانقسام الخلايا المجددة فيه بطيء جدا.

ويعاني من هذه المشكلة عادة مرضى السرطان أثناء علاجهم في الحالات التي ينمو فيها الورم داخل الحنجرة، وتزال فيها غضاريف الدرق، ويعتبر هذا النوع من الأورام أحد أكثر أنواع سرطان الرأس والرقبة انتشارا.

وابتكر العلماء فكرة طباعة شبكة من البولي يوريثان اللدن بالحرارة لمريض محدد، ولضمان سهولة التصاق الخلايا الجديدة بهذا السطح، يجب تغليفه بالكولاجين أو وضع عليه مركب متعدد الإلكتروليتات متوافق حيويا من الكيتوزان وحمض البولي غلوتاميك، اللذين أثبتا فعاليتهما منذ فترة طويلة في الطب التجديدي.

وقالت الدكتورة يليزافيتا بيشكينا: "حصلنا على هياكل غضروفية من البولي يوريثان مصممة خصيصا باستخدام تقنية الطباعة بالترسيب المنصهر “FDM” والتشكيل الحراري استنادا إلى بيانات التصوير المقطعي المحوسب. وأظهرت اختبارات السمية الخلوية أن المادة آمنة تماما. ونأمل أن يسرع هذا الابتكار إعادة تأهيل المرضى".

 

المصدر: وام
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