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الذكاء الاصطناعي

نموذج ذكاء اصطناعي جديد يكشف أسرار العقل البشري

نموذج ذكاء اصطناعي جديد يكشف أسرار العقل البشري
23 يوليو 2025 00:49

طوّر باحثون من جامعتي ميشيغان وستانفورد بالتعاون مع شركة MobLab نموذجًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي أطلقوا عليه اسم Be.FM، وهو اختصار لـ Behavioral Foundation Model، ليكون من أوائل النماذج المصممة خصيصاً لفهم وتوقّع السلوك البشري بشكل علمي دقيق.
ووفقًا للباحثين، يهدف النموذج إلى محاكاة القرارات البشرية في مواقف حياتية معقّدة، مثل التعاون، والتنافس، والمخاطرة، واتخاذ القرارات تحت الضغط أو الغموض. ويتم ذلك من خلال تحليل البيانات السلوكية المستخلصة من آلاف التجارب الاقتصادية والنفسية.

ويتميّز Be.FM عن نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية بقدرته على فهم دوافع السلوك بدلاً من مجرد التنبؤ به، حيث يعتمد على مزيج من تقنيات النمذجة المعرفية وتحليل الألعاب السلوكية.
ويقول المطوّرون إن الهدف من المشروع لا يقتصر على الأبحاث الأكاديمية، بل يمتد ليشمل تطبيقات عملية مثل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر إنسانية، وفهم سلوك المستخدمين في المنتجات الرقمية، وحتى دعم صناع القرار في مجالات الاقتصاد والسياسة العامة.

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النموذج ما زال في مراحله التجريبية، لكنه يفتح آفاقًا جديدة لفهم العقل البشري بطريقة لم تكن ممكنة من قبل، ما يثير نقاشات أخلاقية أيضًا حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير أو التأثير على السلوك البشري.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
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