تقنية ذكية لحماية محاصيل البطاطس في بريطانيا

في مواجهة أزمة زراعية تهدد أحد أهم المحاصيل الغذائية في العالم، يعمل فريق علمي من جامعة أبيريستويث البريطانية على تطوير تطبيق ذكي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مرض «اللفحة المتأخرة»، أحد أكثر الأمراض الفطرية تدميراً لمحاصيل البطاطس، بحسب ماورد على موقع «بي بي سي» البريطااني.

التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم DeepDetect، يتيح للمزارعين تشخيص المرض مبكرًا عبر كاميرا الهاتف المحمول، حتى قبل ظهور أعراضه للعين المجردة، مما يوفر أداة وقائية فعالة تقلل الخسائر وتحسن الإنتاجية.

ووفقاً للفريق البحثي، تتسبب «اللفحة المتأخرة» في خسارة نحو 20% من إنتاج البطاطس عالميًا، ما يعادل أكثر من 3.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا. ويهدف التطبيق إلى تقليص هذه الخسائر عبر تقديم تشخيصات دقيقة وفورية تعتمد على تحديد الموقع الجغرافي، تُعرض مباشرة على الهواتف الذكية للمزارعين.

المشروع يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتدريب النموذج على صور أوراق البطاطس السليمة والمصابة. ويجري حالياً تطوير نموذج أولي تمهيدًا لإطلاق نظام إنذار مبكر على مستوى وطني، مع خطط مستقبلية لتوسيع التقنية لتشمل محاصيل أخرى.

وأكد إيدور أكبوكودجي، محاضر علوم الحاسوب في الجامعة: «أخذنا آراء المزارعين في الاعتبار منذ البداية لضمان أن تلبي هذه التقنية احتياجاتهم الحقيقية وتتكيف مع تحدياتهم اليومية».

وأشار إلى أن التكنولوجيا المطورة لا تقتصر على البطاطس فقط، بل تحمل إمكانات واعدة لتوسيع نطاق استخدامها في قطاع الزراعة الأوسع.



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في ويلز وحدها، ينفق المزارعون ما يصل إلى 5.27 ملايين جنيه إسترليني سنويًا على الرش الوقائي، وهو ما يسعى المشروع لتقليصه بشكل كبير، سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية.

من جهتها، قالت إيسواريا غيريجا، الباحثة في معهد العلوم البيولوجية والبيئية والريفية: «البطاطس تمثل رابع أهم محصول غذائي عالميًا، وضمان إنتاجها بشكل مستدام بات ضرورة لأمن الغذاء العالمي. ومكافحة اللفحة المتأخرة لم تعد قضية زراعية فقط، بل هي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الأمن الغذائي للبشرية».

أسامة عثمان (أبوظبي)