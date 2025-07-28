إيلون ماسك يعلن عن صفقة بين "سامسونج" و"تيسلا"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك الاثنين، أنّ مصنع "سامسونج إلكترونيكس" في تكساس سيُورّد رقائق لشركته، عقب إعلان الشركة الكورية عن صفقة بقيمة 16,5 مليار دولار.

وكتب عبر حسابه في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "سيُخصّص مصنع سامسونج العملاق الجديد في تكساس لتصنيع شريحة ايه 16 من الجيل التالي من تيسلا".

أعلنت "سامسونج" الاثنين أنها أبرمت اتفاقية لمدة ثماني سنوات، من دون أن تُسمّي الطرف الثاني، بل ذكرت فقط إنها "شركة عالمية كبرى".

وبموجب الصفقة البالغة قيمتها 16.5 مليار دولار، ستستمر الشراكة التي بدأت في 24 يوليو، حتى نهاية عام 2033.

وقال ماسك في منشور ثان "سألتزم شخصيا بتسريع وتيرة التقدم. إنّ موقع المصنع مثالي، ليس بعيدا عن منزلي".

كانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة قد أعلنت في بداية الشهر أنها تتوقع تراجعا بنسبة 56% على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني، بسبب القيود الأميركية على تصدير المكونات المتقدمة إلى الصين.



